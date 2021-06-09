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Россиян предупредили о резких скачках цен

Мария Иванова
2 часа назад
Жителей России совсем скоро ждет резкий скачок розничных цен, так как оптовые в среднем выросли на 20%. Об этом НСН заявил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.
Россиян предупредили о резких скачках цен
Фото: ТАССТАСС
Он отметил, что одним из самых тревожных моментов в РФ являются инфляционные ожидания населения, так как они могут реализоваться быстрее, чем в ведущих странах.
«Сегодня, когда и без того реальные доходы снижаются, скачки цен очень болезненно ударят по населению. Еда, ЖКХ, лекарства - все находится в зоне турбулентности. Оптовые цены за последние четыре месяца в среднем выросли на 20%», - пояснил эксперт.
При этом Гринберг уверен, что тогда перед властями страны может встать выбор: либо административно замораживать цены, либо финансировать из бюджета производителей и поставщиков, «чтобы ценники в магазинах не переписывались столь стремительно».
Ранее Росстат объявил, что в мае инфляция ускорилась в годовом выражении до 6,02%, после 5,5% в апреле. В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков обратил внимание, что инфляционные ожидания, которые стимулируют рост цен, составляют 12%. Центробанк должен отреагировать на это, уверен он. Парламентарий высказал мнение, что ключевая ставка в России будет повышена до 5,25%.
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