Россиян предупредили о резких скачках цен

Он отметил, что одним из самых тревожных моментов в РФ являются инфляционные ожидания населения, так как они могут реализоваться быстрее, чем в ведущих странах.
«Сегодня, когда и без того реальные доходы снижаются, скачки цен очень болезненно ударят по населению. Еда, ЖКХ, лекарства - все находится в зоне турбулентности. Оптовые цены за последние четыре месяца в среднем выросли на 20%», - пояснил эксперт.
При этом Гринберг уверен, что тогда перед властями страны может встать выбор: либо административно замораживать цены, либо финансировать из бюджета производителей и поставщиков, «чтобы ценники в магазинах не переписывались столь стремительно».
Ранее Росстат объявил, что в мае инфляция ускорилась в годовом выражении до 6,02%, после 5,5% в апреле. В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков обратил внимание, что инфляционные ожидания, которые стимулируют рост цен, составляют 12%. Центробанк должен отреагировать на это, уверен он. Парламентарий высказал мнение, что ключевая ставка в России будет повышена до 5,25%.