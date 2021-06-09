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Миллиардные долги: отдаст ли Украина пенсии жителям Донбасса?

Алиса Селезнёва
1 час назад
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что долги перед пенсионерами из Донбасса сейчас составляют около 11 миллиардов гривен (29,5 млрд рублей). Об этом она рассказала в эфире «Донбасс Онлайн».
Миллиардные долги: в Донбассе остались без пенсий Украины
Фото: РамблерРамблер
По ее словам, на 2014 год на учете состояли 1 млн 126 тысяч пенсионеров из Донецкой и Луганской областей, сегодня же пенсию от Украины получают «только 626 тысяч человек».
«Из них 279 тысячам пенсионеров была прекращена выплата, потом возобновлена, как раз та сумма, 11 миллиардов гривен, это сумма задолженности по пенсиям по решениям судов. Это прекращение выплат, которое происходило с 2015 года до 2021 года», – рассказала омбудсмен.
Людмила Денисова подчеркнула, что сейчас выплаты возобновились, но задолженность пока остается.
В свою очередь Кабинет министров Украины ранее утвердил проект постановления о порядке выплаты задолженности по пенсиям внутренне перемещенным лицам. Согласно ему, для выплат должна быть предусмотрено отдельное финансирование и реестр, они должны соответствовать прожиточному минимуму и будут разбиты на несколько лет.
Украина с апреля 2014 года проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.
Личный счет,Людмила Денисова,Верховная Рада,Правительство Украины,
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