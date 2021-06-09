Миллиардные долги: в Донбассе остались без пенсий Украины

По ее словам, на 2014 год на учете состояли 1 млн 126 тысяч пенсионеров из Донецкой и Луганской областей, сегодня же пенсию от Украины получают «только 626 тысяч человек».

Украина с апреля 2014 года проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.