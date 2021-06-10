Названы главные жертвы безработицы в мире

Международная организация труда (МОТ) подвела итоги полутора лет пандемии и назвала, кто сильнее всего терял в заработке из-за коронавирусных ограничений. Наибольший удар безработицы пришелся по людям младше 25 лет, пишет «Би-би-си»

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Беспрецедентно пострадавшими от экономических последствий COVID-19 в последние 18 месяцев признали молодежь от 15 до 24 лет. По данным МОТ, уровень безработицы в этой возрастной группе в 2020 году составил 8,7 процента, тогда как среди людей постарше не могут трудоустроиться из-за пандемии 3,7 процента.

Экономисты подчеркивают, безработным считается население, которое ищет работу и является «экономически активным». Молодежь, которая бросила работу, остановилась с поисками или готовится открыть свое дело, относится к «экономически неактивной» категории трудоспособного населения.

Самый большой скачок безработицы среди молодежи во время пандемии отметили в бедных странах, таких как Аргентина, Бразилия, Южная Африка и Перу. В Европе пандемия тоже серьезно ударила по занятости молодого поколения. Исключения составляют Франция и Великобритания, которые удерживают относительно стабильный уровень безработицы, в США проблемы с работой кратковременно обострялись до массовых выплат пособий.

В странах со средним уровнем дохода безработица среди мужчин составляет 23,7 процента, для женщин — 29 процентов. В богатых странах реализуют различные меры поддержки населения, которое пострадало от COVID-19 — выдают льготные ссуды, предоставляют налоговые каникулы. Преподаватель экономики в Университете Лестера, доктор Сара Лемос подчеркивает, чем дольше человек остается без работы, тем труднее ему трудоустроиться на место с хорошей зарплатой.