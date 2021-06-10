Автовладельцев ждет еще одна реформа ОСАГО: отменяется учет износа деталей и расширяется сумма компенсации до 2 млн рублей, но для этого придется серьезно взвинтить цены даже для тех, кому это не надо, узнала «Газета.Ru». Кроме того, перестанут действовать понижающие коэффициенты для небогатых регионов России. Страховщики положительно оценивают грядущие изменения, но эксперты предупреждают, что такая политика спровоцирует тотальный отказ от полиса.

Министерство финансов и Центробанк России готовятся к очередному этапу реформы ОСАГО, которая приведет к подорожанию полиса, сообщил «Газете.Ru» информированный источник на страховом рынке. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) «Газете.Ru» подтвердили его слова и рассказали, что поддерживают предложенные Банком России изменения в ОСАГО, «которые выводят качество обязательной «автогражданки» на принципиально новый уровень».

«Среди предлагаемых новшеств – увеличение лимита возмещения за причинение вреда жизни и здоровью в четыре раза, с 500 тыс. до 2 млн рублей, отказ от коэффициентов территории и мощности двигателя, а также возможный уход от учета износа», – сообщили в пресс-службе РСА.

Страховщики уверены, что падение курса рубля, инфляция, пандемия и рост безработицы никак не сказались на доходах автомобилистов и дополнительная финансовая нагрузка их не отяготит.

«Несмотря на коронавирусный 2020 год, в целом за три года уровень благосостояния граждан России вырос и средняя стоимость автомобилей, которые ездят по нашим дорогам, заметно увеличилась. Вместе с ней выросла и стоимость запчастей для ремонта. Это и позитивные новшества для автомобилистов в самом продукте ОСАГО потребуют некоторой корректировки тарифа», — заявили в РСА.

Минфин и ЦБ оставили запросы «Газеты.Ru» о новых мерах без ответа.

Глава думской партии не согласен с доводами страховщиков.

«Господа, вы путаете: это ваше благосостояние растет, и вы рассчитываете еще больше нажиться при поддержке Центробанка и Минфина», — написал Миронов в своем Telegram-канале.

В свою очередь лидер автомобильного движения «Свобода выбора» депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратил внимание на тот факт, что при реальном падении качества ОСАГО как услуги тарифы автогражданки за несколько этапов (с 2013 по 2020 год) реформ при поддержке регулятора скакнули на 120%.

Такое переписывание закона ОСАГО под страховой бизнес стало возможным после того, как надзорные функции за страховым рынком в 2013 году перешли от Минфина к Центробанку, написал Лысаков в своем Telegram-канале.

«За этот же период с рынка страховщиками было украдено 150-200 млрд рублей, то есть больше, чем дала прибавка от повышения тарифов. Но госпожа [Эльвира] Набиуллина (глава ЦБ РФ — «Газета.Ru») со своими заместителями и отраслевыми союзами (ВСС, РСА) продолжает вводить в заблуждение и президента [Владимира Путина], и Госдуму, утверждая, что страховые мошенники и автоюристы разоряют рынок и тарифы надо повышать и дальше», — отметил депутат.

По мнению Лысакова, с 2017 года системный кризис накрыл и сам страховой надзор, а обозначенные проблемы — результат этого кризиса. Депутат со ссылкой на отчеты МВД о вероятных махинациях на страховом рынке говорит о необходимости парламентского расследования.

Страховщики делают то, что им не удалось в 2019 году, убежден автоэксперт Сергей Ифанов. Он напомнил, что в октябре прошлого года страховщики лоббировали законопроект, который предполагал скачок цены ОСАГО в течение года сразу на 82%.