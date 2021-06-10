Россиянам рассказали о выплате по «старому» пенсионному возрасту

Юрий Горлин. Средства, накопленные гражданами во время формирования накопительной пенсии, а именно с 2002 по 2014 год, можно получить по «старому» пенсионному возрасту. Так, на получение средств могут рассчитывать женщины и мужчины, которым исполнилось 55 лет и 60 лет соответственно, сообщил агентству «Прайм» заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

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Выплату можно получить и раньше при наличии права на досрочную пенсию, но при ряде условий, указал он.

По словам Горлина, в указанные годы за каждого официально оформленного работника 6% от его заработной платы платили работодатели на формирование накопительной пенсии. Также предоставлялась возможность самому сотруднику и его работодателю при участии государства внести дополнительные отчисления в рамках программы софинансирования.

Данные средства аккумулировались по выбору человека, застрахованного в рамках системы обязательного пенсионного страхования, либо в одном из НПФ, либо в ПФР , инвестировались и приносили доход.

В итоге на индивидуальном пенсионном счете копятся средства пенсионных накоплений, из которых полагаются выплаты.

Как отметил Горлин, существует три варианта выплат: пожизненно, в течение определенного срока (но не менее 10 лет) или единовременно. Реализация их зависит от ряда условий.

Пожизненная или срочная выплата может быть назначена, если были выполнены требования по страховому стажу и количеству индивидуальных пенсионных коэффициентов, необходимых для того, чтобы получить страховую пенсию.

Расчетный размер накопительной пенсии должен достигать не менее 5% от расчетного размера страховой пенсии.