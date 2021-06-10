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Депозиты стали убыточными: Куда вложить деньги на год

Лера Букина
1 час назад
Из-за того что средства вкладываются лишь на 12 месяцев, вместо получения прибыли можно столкнуться с убытками, однако есть способы сохранить сбережения. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на экспертов.
Депозиты стали убыточными: Куда вложить деньги на год
Фото: ТАССТАСС
Средняя ставка по краткосрочным (до 1 года) депозитам банков для физических лиц достигла 3,32%, свидетельствуют последние данные ЦБ РФ. Вместе с тем инфляция в мае 2021 года поднялась до 6,02%.
Что касается реальной доходности (с учётом инфляции) банковских депозитов, то она является отрицательной. На текущий момент она составляет минус 2,7%. Это говорит о возможном снижении покупательской способности сбережений на банковском вкладе в будущем.
Из этого следует, что от инфляции банковские депозиты не могут защитить.
Россиянам рекомендуют рассмотреть облигации. Также можно покупать не сами облигации, а акции биржевых фондов, указал завкафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов.
«Вероятность дефолта по таким инструментам ничтожно мала, а их доходность за последний год составила около 11%. За вычетом подоходного налога остаётся 9,6% годовых», — подчеркнул эксперт.
Есть один вариант приумножить накопления за год , а именно уходить в риск, заявил финансовый аналитик Артём Звёздин.
Самое оптимальное решение, по мнению эксперта, - вложение средств в биржевые индексные фонды в следующей пропорции: 70% — биржевой индекс США, 15% — России, 15% — Индии (или Китая).
Как сообщалось, для более выгодных инвестиций жителям России в 2021 году эксперты рекомендовали присмотреться к евро и юаню. Американская валюта и британский фунт для этой цели будут не столь выгодными.
Личный счет,Дмитрий Воронов,УГМК-Холдинг,Центральный банк России,
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