Депозиты стали убыточными: Куда вложить деньги на год

Из-за того что средства вкладываются лишь на 12 месяцев, вместо получения прибыли можно столкнуться с убытками, однако есть способы сохранить сбережения. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на экспертов.

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Средняя ставка по краткосрочным (до 1 года) депозитам банков для физических лиц достигла 3,32%, свидетельствуют последние данные ЦБ РФ . Вместе с тем инфляция в мае 2021 года поднялась до 6,02%.

Что касается реальной доходности (с учётом инфляции) банковских депозитов, то она является отрицательной. На текущий момент она составляет минус 2,7%. Это говорит о возможном снижении покупательской способности сбережений на банковском вкладе в будущем.

Из этого следует, что от инфляции банковские депозиты не могут защитить.

Дмитрий Воронов. Россиянам рекомендуют рассмотреть облигации. Также можно покупать не сами облигации, а акции биржевых фондов, указал завкафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК

«Вероятность дефолта по таким инструментам ничтожно мала, а их доходность за последний год составила около 11%. За вычетом подоходного налога остаётся 9,6% годовых», — подчеркнул эксперт.

Есть один вариант приумножить накопления за год , а именно уходить в риск, заявил финансовый аналитик Артём Звёздин.

Самое оптимальное решение, по мнению эксперта, - вложение средств в биржевые индексные фонды в следующей пропорции: 70% — биржевой индекс США, 15% — России, 15% — Индии (или Китая).