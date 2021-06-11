Переболевшим COVID-19 россиянам предложат налоговый вычет

Затраты на восстановление после COVID-19 россияне смогут частично компенсировать за счет налоговых вычетов. Об этом радио Sputnik рассказал налоговый адвокат компании Taxadvisor Виктор Андреев

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Он напомнил, что налоговый вычет можно оформить на оплату санаторно-курортного лечения, медицинские процедуры и покупку лекарств, а также на физкультурно-оздоровительные мероприятия.

«Есть два вида медицинских услуг применительно к налоговому вычету – дорогостоящее лечение и все остальное. Список видов дорогостоящего лечения отдельно установлен правительством, там предел вычета – до двух миллионов рублей. Обычное лечение ограничено 120 тысячами рублей», - пояснил адвокат.

По словам Андреева, людям, перенесшим коронавирус, часто нужна реабилитация. Санаторно-курортное лечение входит в список услуг, за которые можно получить налоговый вычет, как и спорт.

«Но нужно, чтобы организация, в которой вам оказывают услуги, была внесена в специальный реестр, которым будет заниматься Министерство спорта. До конца года этот вопрос решится, и за 2021 год в 2022 году можно будет оформить заявление на такой вычет», - заметил он, напомнив россиянам о необходимости брать подтверждающие оказание услуги документы.