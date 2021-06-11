Переболевшим COVID-19 россиянам предложат налоговый вычет

Затраты на восстановление после COVID-19 россияне смогут частично компенсировать за счет налоговых вычетов. Об этом радио Sputnik
рассказал налоговый адвокат компании Taxadvisor Виктор Андреев
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Он напомнил, что налоговый вычет можно оформить на оплату санаторно-курортного лечения, медицинские процедуры и покупку лекарств, а также на физкультурно-оздоровительные мероприятия.
«Есть два вида медицинских услуг применительно к налоговому вычету – дорогостоящее лечение и все остальное. Список видов дорогостоящего лечения отдельно установлен правительством, там предел вычета – до двух миллионов рублей. Обычное лечение ограничено 120 тысячами рублей», - пояснил адвокат.
По словам Андреева, людям, перенесшим коронавирус, часто нужна реабилитация. Санаторно-курортное лечение входит в список услуг, за которые можно получить налоговый вычет, как и спорт.
«Но нужно, чтобы организация, в которой вам оказывают услуги, была внесена в специальный реестр, которым будет заниматься Министерство спорта. До конца года этот вопрос решится, и за 2021 год в 2022 году можно будет оформить заявление на такой вычет», - заметил он, напомнив россиянам о необходимости брать подтверждающие оказание услуги документы.
Сегодня в России, впервые с 6 марта, было выявлено 11 699 новых случаев COVID-19 за сутки, а общее число заболевших с начала пандемии достигло 5 167 949 человек. Прирост, по сравнению с данными на 9 июня, составил 12,41%. Лидером по числу заражений оказались Москва (5245), Санкт-Петербург (859) и Московская область (801).