Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

На нехватку денег пожаловалась почти половина населения Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
3 часа назад
Почти 50% жителей Украины сообщили, что им не хватает денег на еду, одежду или что могут позволить себе тратить деньги только на самое необходимое, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
50% украинцев пожаловались на нехватку денег
Фото: ТАССТАСС
В частности, 7,5% опрошенных сообщили, что им «не хватает денег даже на еду», у 14,6% есть «деньги на ежедневные расходы, но купить одежду уже трудно», а 23,3% «хватает денег только на самые необходимые вещи», передает РИА «Новости».
При этом 33,1% жителей сказали, что им «хватает денег», но приобрести «дорогие вещи, такие как, например, холодильник, телевизор или стиральную машину» они могут только в том случае, если будут «откладывать, брать в долг или получать кредит». 15,1% респондентов могут сделать «дорогие покупки без особых сложностей, но покупка автомобиля все еще вызовет трудности». 2,6% могут без особых сложностей приобрести машину, но не жилье. 1,5% украинцев заявили, что могут купить «все, что захочется». 2,2% затруднились с ответом.
Опрос в форме телефонного интервью проводился с 16 по 22 апреля во всех областях Украины, подконтрольных Киеву. Опрошены 2003 респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
Напомним, осенью сообщалось, что более четверти населения Украины оказались за чертой бедности, уровень оплаты труда на Украине не позволяет каждому третьему работающему гражданину прожить на одну зарплату, а каждый второй трудоспособный вынужден работать на условиях вторичной занятости.
Личный счет,РИА Новости,
146
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители