50% украинцев пожаловались на нехватку денег

Почти 50% жителей Украины сообщили, что им не хватает денег на еду, одежду или что могут позволить себе тратить деньги только на самое необходимое, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

При этом 33,1% жителей сказали, что им «хватает денег», но приобрести «дорогие вещи, такие как, например, холодильник, телевизор или стиральную машину» они могут только в том случае, если будут «откладывать, брать в долг или получать кредит». 15,1% респондентов могут сделать «дорогие покупки без особых сложностей, но покупка автомобиля все еще вызовет трудности». 2,6% могут без особых сложностей приобрести машину, но не жилье. 1,5% украинцев заявили, что могут купить «все, что захочется». 2,2% затруднились с ответом.