Россияне посчитали необходимый для независимости доход

Большинство россиян считают, что для финансовой независимости им необходимо иметь в месяц доход в среднем в 74,9 тысячи рублей. При этом сами себя таковыми в настоящий момент считают почти две трети граждан. Такие данные исследования СК «Сбербанк страхование жизни» приводит РБК.

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По мнению участников опроса, финансово независимый россиянин полностью обеспечивает себя (так ответили 64% респондентов), живёт в собственном жилье (55%) и имеет стабильный заработок, покрывающий все его потребности (49%). Кроме того, финансово независимый гражданин имеет возможность много путешествовать (32%), помогать родным (24%), а также он получает пассивный доход от инвестиций (15%).

В настоящее время, по данным опроса, финансово независимыми считают себя 63% жителей крупных российских городов. При этом мужчины оценивают своё положение чуть лучше женщин — 64% против 61%.

Основной критерий финансовой независимости — достойная заработная плата, так считают 82% опрошенных. Уровень таковой в Москве, по мнению респондентов, составляет 104,4 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 98,5 тысячи рублей, во Владивостоке — 92,7 тысячи рублей.

О наличии накоплений как одном из факторов финансовой независимости заявили 33% опрошенных. Чтобы чувствовать себя самодостаточными, жителям Москвы необходимо иметь в «кубышке» 6,39 млн рублей. На втором месте оказались жители Кемерово — им нужно 4,2 млн рублей. В Санкт-Петербурге согласны ощутить свою независимость с суммой накоплений в размере 4,12 млн рублей. В среднем по стране данная сумма составляет 3,4 млн рублей.

При этом варианты способов получения дохода для достижения финансовой независимости разнятся в зависимости от возраста. Так, порядка 50% молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет рассчитывают получать достаточный доход благодаря собственному делу, а также сдавая недвижимость в аренду (42%). 30—40-летние россияне уповают на накопления (43%). И лишь старшее поколение — люди от 50 до 60 лет — полагают, что достаточный для обеспечения финансовой независимости доход можно иметь за счёт зарплаты. Так ответили 89% этого возрастного сегмента.

Больше всего людей, считающих, что их доход позволяет считать себя финансово независимыми, живут в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке — по 74%.