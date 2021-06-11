Россияне начали забывать о пенсиях

в 2020 году это 16,18 миллиарда рублей — всего на 1,8 миллиарда рублей выше, чем годом ранее. в 2019 году прирост составил более 2,9 миллиарда рублей. в первом квартале текущего 2021 года выплаты оказались даже ниже, чем в 2020 году: 3,58 миллиарда рублей против 4,4 миллиарда рублей за аналогичный период 2020-го.