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Россияне забыли о причитающихся пенсионных накоплениях

Праймиещё 5
3 часа назад
В прошлом "пандемийном" 2020 году в России количество обращений за выплатами пенсионных накоплений сократилось по сравнению с ожидаемым в два раза, пишет газета "Коммерсант".
Россияне начали забывать о пенсиях
Фото: ПраймПрайм
Причем "забывчивость" россиян прослеживалась и годом ранее — в 2019 году.
"Во многом такая тенденция обусловлена тем, что НПФ не информируют граждан о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии, относя эту функцию ПФР", — пишет газета и добавляет, что важность информирования возросла.
Это связано с тем, что основания по страховой части пенсии наступают позднее оснований по накопительной части пенсии (за последней можно обратиться в 55 лет для женщин и 60 лет у мужчин).
Статистика Банка России по фондам говорит о том, что объем выплат накопительной пенсии (в том числе единовременных и правопреемникам) вырос незначительно:
в 2020 году это 16,18 миллиарда рублей — всего на 1,8 миллиарда рублей выше, чем годом ранее. в 2019 году прирост составил более 2,9 миллиарда рублей. в первом квартале текущего 2021 года выплаты оказались даже ниже, чем в 2020 году: 3,58 миллиарда рублей против 4,4 миллиарда рублей за аналогичный период 2020-го.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Центральный банк России,Газета "Коммерсантъ",
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