Россияне начали забывать о пенсиях

Причем "забывчивость" россиян прослеживалась и годом ранее — в 2019 году.
"Во многом такая тенденция обусловлена тем, что НПФ не информируют граждан о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии, относя эту функцию ПФР", — пишет газета и добавляет, что важность информирования возросла.
Это связано с тем, что основания по страховой части пенсии наступают позднее оснований по накопительной части пенсии (за последней можно обратиться в 55 лет для женщин и 60 лет у мужчин).
Статистика Банка России по фондам говорит о том, что объем выплат накопительной пенсии (в том числе единовременных и правопреемникам) вырос незначительно:
в 2020 году это 16,18 миллиарда рублей — всего на 1,8 миллиарда рублей выше, чем годом ранее. в 2019 году прирост составил более 2,9 миллиарда рублей. в первом квартале текущего 2021 года выплаты оказались даже ниже, чем в 2020 году: 3,58 миллиарда рублей против 4,4 миллиарда рублей за аналогичный период 2020-го.