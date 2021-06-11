Стартап дня: зарабатываем на робоинтеллигентах и детском рэпе

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

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Roboligent: роботы, которые ведут себя как люди

Стартап Roboligent производит интеллектуальных роботов нового поколения, которые «ведут себя как люди и проводят ручные операции таким образом, чтобы с ними было легко и безопасно взаимодействовать». Спрос на автоматизацию бизнеса резко вырос. В Roboligent подчеркивают, что отрасли услуг, требующие сложной и повторяющейся работы, уже давно страдают от нехватки рабочей силы.

Использование роботов вне заводов считается небезопасным. Как рассказал портал InvestorPlace, решение от Roboligent - это новый робот, который надежен и безопасен во всех случаях взаимодействия с людьми. К примеру, такие роботы могут работать в супермаркетах, пополняя полки товарами, или помогать физиотерапевтам в больницах. Рука робота очень чувствительна и подходит для манипуляций с хрупкими предметами, но достаточно прочна, чтобы поднимать тяжести. Roboligent может автоматизировать широкий спектр ручных задач, для которых обычно требуются человеческие руки, мобильность и интеллект.

Стартап привлек 107,4 тысячи долларов от 55 инвесторов на StartEngine, а его стоимость оценивается в 28,9 миллиона долларов. Минимальная инвестиция - 320 долларов.

Healthy Hip Hop: учеба в стиле рэп

Стартап Healthy Hip Hop создал платформу, которая использует хип-хоп культуру для улучшения учебной среды и создания безопасных социальных сетей для детей. Основатели компании отмечают, что современные дети любят рэп и знают песни хип-хоп-исполнителей наизусть, но треки для взрослых «могут навредить молодому развивающемуся уму».

Приложение Healthy Hip Hop можно найти на iOS и Android, также стартап предлагает полноценную настольную платформу для преподавателей и школ. С помощью приложения дети могут создавать свои собственные танцевальные челленджи, читать рэп под самые популярные ритмы и делиться своими творениями в безопасном кругу семьи и друзей. Также приложение дает детям образовательный контент и домашние задания. Сейчас у приложения более пяти тысяч активных пользователей.

На Republic стартап собрал более 48 тысяч долларов от 129 инвесторов. Минимальная инвестиция - сто долларов.

Zephyr Aerospace: спальные кресла для самолета

Стартап Zephyr Aerospace предлагает инновационное кресло для эконом-класса Boeing и Airbus, которое превращается в кровать и отвечает требованиям социального дистанцирования. Большинство сидений в современных самолетах не изменились с 1970-х годов, 99 процентов всех кресел эконом-класса - вертикальные и спать в них очень некомфортно.

Запатентованная двухэтажная конструкция Zephyr представляет собой модуль сидений, который позволяет лежать, как в кровати, или сидеть с полностью вытянутыми ногами. Zephyr Aerospace - предлагает два ряда кресел, расположенных не рядом, а друг над другом. Основатели стартапа утверждают, что каждое кресло Zephyr Seat можно вмонтировать в салон современных самолетов без потери плотности загрузки.