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Россияне получат рекордные 350 миллиардов рублей

Алиса Селезнёва
1 час назад
Россияне в этом году могут получить рекордные выплаты в 300-350 млрд рублей по страхованию жизни. Об этом со ссылкой на Национальное рейтинговое агентство и Всероссийский союз страховщиков пишут «Известия».
Россияне получат рекордные 350 миллиардов рублей
Фото: ТАССТАСС
Аналитики рейтингового агентства отмечают, что в 2021 году объем выплат по страхованию жизни по сравнению с прошлым годом может вырасти до 50%, примерно на 100 млрд рублей, и составить 300 млрд рублей. Во Всероссийском союзе страховщиков заявили о росте до 350 млрд рублей.
Основными причинами названы: окончание трехлетних и пятилетних договоров, повышение уровня смертности на фоне пандемии коронавируса и рост интереса к такому страховому продукту.
Однако эксперты считают, что ужесточение регулирование Банком России ИСЖ и НСЖ может привести к снижению предложения. По новым требованиям, выплаты в случае смерти должны будут составлять не менее 200% от страховой премии, а период охлаждения увеличится до 30 дней или уплаты третьего взноса.
Ранее в России вступили в силу поправки в законы «О потребительском кредите (займе)» и «Об ипотеке (залоге недвижимости)», которые обязывают банки возвращать клиентам часть страховой премии в случае полного досрочного погашения займа.
При этом в Международной конфедерации обществ потребителей отметили, что при продаже страховки жизни клиенту, она как бы отрывается от займа, в результате чего досрочное погашение кредита не будет служить основанием для разрыва отношений со страховщиком, потому что полис продолжит действовать и после выплаты займа.
Личный счет,Центральный банк России,газета "Известия",
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