В чужом кармане: сколько зарабатывает доярка

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

36-летняя Лилия С. - оператор машинного доения на одном из подмосковных предприятий.

«В детстве в разное время я мечтала быть и актрисой, и певицей, и парикмахером. Но сразу после школы попала на ферму - нужны были деньги. Обучение было быстрым, животные мне понравились, так и осталась. Но было очень тяжело с непривычки вставать ранним утром, запах специфический. На год я уходила, работала почтальоном, но деньги совсем не те. И скучала по коровам, они ведь удивительно умные и на добро отвечают добром, у людей так не всегда», - рассказывает Лилия.

В Московской области Лилия живет не так давно - два года назад она вышла замуж за местного и переехала, а год назад нашла работу. В ее обязанности входит машинная дойка животных, уход за ними и кормление, контроль состояния здоровья, мероприятия, направленные на повышение молочной продуктивности и увеличение выхода телят.

В вакансии, на которую откликнулась Лилия, был указан зарплатный коридор от 40 000 до 60 000 рублей, заработок зависит от объемов надоенного молока и количества родившихся телят.

«На работе мне нужно очень быстро подогреть аппарат, подмыть животное, сделать массаж. Доильный аппарат, к слову, весит пять килограммов. По первым струйкам в стакане нужно определить, нет ли у коровы мастита. Если консистенция неравномерная - скорее зовешь ветеринара. Когда снимаешь аппарат, нужно снова обработать вымя, чтобы не попала инфекция. Отношение к гигиене строгое, работа ответственная, но со временем все доходит до автоматизма», - отмечает Лилия.

Она добавила, что у оператора должен быть индивидуальный подход к животным, нужно уметь успокоить корову - если животное взволновано, надой может упасть вдвое.

Лилия живет с мужем и дочерью от первого брака в квартире супруга. На ней покупка продуктов на семью, остальные расходы берет на себя муж.

«Я стараюсь покупать и самые качественные продукты, и в то же время недорогие. За мясом иду на рынок, в сетевых магазинах беру товары по скидкам и акциям. Нас возят на рабочем автобусе, поэтому на транспорт трачусь только для поездок по своим делам. На предприятии есть столовая, где можно купить гуляш за 80 рублей и салат за 40. Подружилась с девочкой, она бесплатно меня стрижет, а если крашусь - только краску покупаю, маникюр делаю сама. В общем, экономия - мое второе имя», - говорит Лилия.

Примерные траты Лилии (в месяц):

На продукты - до 20 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/походы в торговый центр) - до 5 000

На бытовые мелочи и спонтанные небольшие покупки - до 3 000 рублей

На карманные расходы дочери - 1 500 рублей

На мобильную связь - 300 рублей по корпоративному тарифу