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Утвержден стандарт защиты клиентов негосударственных пенсионных фондов

Праймиещё 4
51 минуту назад
Банк России обязал негосударственные пенсионные фонды (НПФ) излагать в доступной форме в паспорте финансового продукта информацию о пенсионном договоре до его подписания, сообщила "Парламентская газета".
Утвержден стандарт защиты клиентов для НПФ
Фото: © РИА Новости. Илья Питалев © РИА Новости. Илья Питалев
Новые правила изложены в "Базовом стандарте защиты прав клиентов негосударственных пенсионных фондов" Центробанка. Данный стандарт был создан Ассоциацией негосударственных пенсионных фондов и Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов, разъяснило издание.
Никаких изменений не произойдет в отношении вкладчиков и участников программ досрочных и корпоративных негосударственных пенсий, сказано на электронном портале Центробанка.
"Новации коснутся как договоров обязательного пенсионного страхования (ОПС), так и договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО)", — сообщил Центральный банк РФ.
Базовый стандарт ЦБ должен исключить недобросовестные практики в работе негосударственных пенсионных фондов.
Так, "договор должен содержать положения об ответственности агента, а фонд будет контролировать, как агент исполняет свои обязательства", — объяснил регулятор.
Личный счет,Центральный банк России,Парламентская газета,
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