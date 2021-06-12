Россиянке развелась и получила долг в миллионы рублей

Жительница Екатеринбурга вынуждена отдавать половину зарплаты инженера в ботаническом саду, чтобы выплатить долг в почти четыре миллиона рублей, доставшийся ей после развода с мужем-бизнесменом. Об этом сообщает E1.RU

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По словам женщины, в 2016 году они развелись с мужем, который владеет несколькими фирмами. Двое общих детей остались жить с ней. При разделе имущества бывшие супруги подписали соглашение, по которому женщине досталась квартира, загородный дом, машина «Порш Кайен» и подвал под офис.

Однако в 2019 году, уже после подачи иска о разделе денег на счетах, бывший муж потребовал от нее вернуть часть долга в 8 миллионов рублей, взятого еще в браке на покупку дома в Испании. При этом сам он с другом, у которого занимал деньги, уже расплатился, а иск к бывшей супруге снизил до трех миллионов 846 тысяч рублей.

Женщина наняла адвоката, однако все суды были проиграны. При этом юрист рассказала ей, что получает угрозы, а потом вообще перестала выходить на связь и приостановила свою деятельность.

«Бизнес его переписан на маму. А мои квартиры арестованы приставами. Если бы сняли арест хотя бы с одной из квартир, я бы могла продать ту, что получше, и расплатиться с долгом. Но снимать арест отказываются. ( ) Больше всего я боюсь, что опять всплывет еще какой-нибудь заем, который брал бывший муж», - рассказала она.

В свою очередь бизнесмен уверяет, что при разделе имущества «действовал в интересах детей» и отдал их матери «больше, чем был должен: дом 470 квадратных метров, квартиру в элитном доме, машину, офисное помещение». Он уверен, что, требуя еще и раздела денег на счетах, его бывшая жена поступила как старуха из «Сказки о золотой рыбке» и в итоге осталась «у разбитого корыта».