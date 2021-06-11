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Росстат рассчитал зарплату среднестатистического россиянина

Прайм
1 час назад
Медианная заработная плата в России в 2020 году составила 32 422 рубля и выросла на 6,4% в годовом выражении, сообщил в пятницу Росстат.
Медианная зарплата в России выросла
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Медианная зарплата характеризуется тем, что у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины — ниже.
Расчет произведен Росстатом исходя из данных Пенсионного фонда России (по полному кругу предприятий). В 2019 году размер медианной заработной платы составлял 30 458 рубля.
Показатель рассчитывается в среднем за год на одно рабочее место за один оплаченный месяц.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Росстат,
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