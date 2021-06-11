Возврат денег за несостоявшиеся туры предложили продлить

По словам Кривоносова, законопроект уже разработан и ждет экспертной оценки. Сейчас авиаперевозчики могут возвращать туроператорам деньги за отмененные рейсы в течение трех лет, однако последние должны рассчитаться с туристами до конца 2021 года.