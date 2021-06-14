«Предоставляя пособия, государство вправе рассчитывать, что родители потратят их на необходимые цели. Но если сами родители отказываются это делать, то на сегодняшний день реального механизма проконтролировать это нет. Такое регулирование достаточно сложное, отслеживание будет стоить огромных средств из бюджета. Но поскольку пока это единовременные пособия, подождем: возможно, будут следующие предложения президента. Такое пособие будет повторяться. Тогда, возможно, будет и регулирование», — допустила Бессараб в беседе с агентством.