Сколько надо зарабатывать, чтобы самому копить на пенсию

В идеальном мире накопления для своих детей начинают создавать родители (а для них – их родители). Суть в том, что чем раньше человек начнет копить на свою пенсию, тем проще ему будет это делать, рассказал агентству "Прайм" финансовый советник консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак.

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"В подавляющем большинстве случаев способ накопления только один – регулярно откладывать часть активного дохода и инвестировать. Также возможны разовые относительно крупные вложения при получении наследства, бонуса на работе, продаже успешного бизнеса", – считает эксперт.

Итак, чтобы брать деньги в старости из инвестиционного портфеля без потери покупательной способности ваших средств можно ориентироваться на 3-4% в год в долларах США. Это соответствует дивидендной доходности акций и паёв надёжных компаний и инвестиционных трастов недвижимости, купленных по приемлемой цене, говорит эксперт.

Если вы хотите, чтобы ваш доход от накоплений в пенсионном возрасте составлял 100 тысяч рублей, то понадобится: 100 тыс. руб. * 12 мес. / 3–4% = 30–40 млн. рублей. Такая сумма, конечно, набежит за десятилетия.

"При средней доходности рынка в 7% в год и инвестиционном горизонте в 40 лет для накопления 30 миллионов рублей понадобится инвестировать около 12.5 тысяч рублей в месяц. Для накопления 40 миллионов рублей – порядка 16.7 тысяч рублей", — подсчитал Верещак.График

Если у вас в запасе лишь 20 лет, сумма инвестиций увеличивается почти в 5 раз – до 60.9 и 81.3 тысяч рублей. Соответственно, чем меньше времени, тем больше придется вкладывать.

Это наглядная иллюстрация того, что формировать свой пенсионный капитал нужно начинать как можно раньше.

Для накопления средств необходимо сформировать инвестиционный портфель из ценных бумаг. Это могут быть как акции и ETF на брокерском счёте, так и паи ПИФов на счёте в управляющей компании. Это и надёжность, и ликвидность, и низкий порог входа, и широкая география.

"Для долгосрочных инвесторов российское законодательство предусматривает налоговые льготы: например, за долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ), либо индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Ими можно и нужно пользоваться", — добавляет эксперт.

Распространённая альтернатива – накопительные программы в страховых компаниях. Продукт сложный и довольно дорогой, но поможет при отсутствии у инвестора дисциплины. Также подходит для защиты капитала от притязаний третьих лиц, отметил он.