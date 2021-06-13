За третьего ребенка предложили выплачивать миллион рублей

При рождении третьего ребенка российской семье следует выдавать семейный капитал в размере одного миллиона рублей. Это поможет решить демографические проблемы в стране. Такое предложение в разговоре с URA.RU озвучила лидер общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая.