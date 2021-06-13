За третьего ребенка предложили выплачивать миллион рублей

«Миллион [рублей при рождении третьего ребенка], конечно, не решит всех проблем, но станет каким-то небольшим подспорьем для решения демографической проблемы. Почему у нас люди боятся планировать большую семью? Потому что нет уверенности в завтрашнем дне. Нет работы, нет квартиры, нет каких-то перспектив. А женщины часто говорят, что не от кого рожать. Мужчины боятся сегодня брать на себя ответственность за создание семьи», — объяснила URA.RU Буцкая.
«Те, кто сейчас рожают первого или второго ребенка, могли бы планировать третьего. [Нужно] чтобы у нас при рождении третьего ребенка была особая поддержка. Выдавалось социальное жилье, чтобы люди были уверены, что крыша над головой будет», — отметила лидер движения «Совет Матерей».