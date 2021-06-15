ПФР сможет перечислять пенсию на счет пенсионера в банке

Отмечается, что в случае неполучения пенсионером пенсии в текущем месяце в организации почты или иной организации, осуществляющей доставку пенсии, и наличия в заявлении пенсионера о доставке пенсии информации о перечислении неполученной им в текущем месяце суммы пенсии на его счет в кредитной организации, сумма страховой пенсии будет перечисляться территориальным органом ПФР на счет пенсионера, открытый в выбранной им кредитной организации не позднее чем через три рабочих дня со дня получения информации о доставленных и не доставленных пенсиях от организации почтовой связи
и иной организации, осуществляющей доставку пенсии.