В России расширили кешбэк за путевки в летний лагерь

Россияне, которые приобрели путевки в детские лагеря до старта программы детского туристического кешбэка 25 мая, с 15 июня могут начать оформлять заявки на возврат 50% стоимости поездки. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.