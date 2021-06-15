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Ростуризм: в России расширили кешбэк за путевки в летний лагерь

Ura.Ru
44 минуты назад
Россияне, которые приобрели путевки в детские лагеря до старта программы детского туристического кешбэка 25 мая, с 15 июня могут начать оформлять заявки на возврат 50% стоимости поездки. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
В России расширили кешбэк за путевки в летний лагерь
Фото: URA.RUURA.RU
«Отдельно хочу заметить, что по поручению президента мы также компенсируем часть затрат родителям, которые приобрели путевки до запуска программы детского кешбэка, то есть до 25 мая. С 15 июня до 20 октября можно будет подать заявку на возврат части средств на сайте госуслуг», — рассказала она «Известиям».
Ранее сообщалось, что в течение лета родители смогут приобретать путевки в детские лагеря и получать возврат в размере 50% от ее стоимости. Программа стартовала 25 мая. Выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора необходимо до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. В программе участвуют государственные и коммерческие лагеря детского отдыха. Акция «детского» кешбэка действует по аналогии с туристическим кешбэком за путешествия внутри РФ, пишет «Утро.ру».
Личный счет,Ростуризм,Ytro.ru,газета "Известия",
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