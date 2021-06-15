В России расширили кешбэк за путевки в летний лагерь

Ранее сообщалось, что в течение лета родители смогут приобретать путевки в детские лагеря и получать возврат
в размере 50% от ее стоимости. Программа стартовала 25 мая. Выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора необходимо до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. В программе участвуют государственные и коммерческие лагеря детского отдыха. Акция «детского» кешбэка действует по аналогии с туристическим кешбэком за путешествия внутри РФ, пишет «Утро.ру
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