Зарплата мечты: Сколько хотят зарабатывать россияне

Граждане России во второй половине 2021 года хотели бы иметь среднемесячную зарплату в размере 131,6 тысячи рублей, пишет РБК со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру".

Больше всего хотят зарабатывать в 2021 году москвичи: 158,7 тысячи рублей в месяц.

Жители Санкт-Петербурга согласны на зарплату в 151,9 тысячи рублей.

На третьем месте — жители Краснодара — они хотят получать 126,9 тысячи рублей в месяц.

В Екатеринбурге и Нижнем Новгороде жители хотели бы получать в месяц 111,4 тысячи и 109,2 тысячи рублей соответственно.

19% респондентов во всех городах отметили, что хотели бы получать более 100 тысяч рублей. Еще 22% — больше 150 тысяч в месяц.

15% хотели бы получать зарплату от 70 до 99 тысяч рублей. Еще 23% отметили, что хотят получать от 50 до 69 тысяч рублей ежемесячно.

Зарплаты от 30 до 49 тысяч рублей захотели иметь 16% респондентов. Еще 6% — хотели бы зарабатывать даже меньше 29 тысяч рублей.

В опросе приняли участие свыше 5 тысяч человек старше 18 лет из всех регионов России.

Ежемесячный доход, который обеспечит жителям России ощущение счастья, составляет в среднем 173 тыс. рублей. Таковы итоги исследования сервиса SuperJob.

«Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц», — отмечают авторы исследования.

В январе эта сумма составляла 166 тыс. рублей, в 2015 году — 175 тыс. рублей, в 2017 году — 184 тыс. рублей, в 2020 году — 155 тыс. рублей.

У женщин запросы более скромные, чем у мужчин: 155 тыс. против 192 тыс. рублей. Респондентам моложе 24 лет для счастья хватит 130 тыс. рублей, а людям от 45 лет и старше — 195 тыс. рублей.

Жителям Москвы для счастья нужно 224 тыс. рублей в месяц, жителям Ростова-на-Дону — 195 тыс., а петербуржцам — 183 тыс. рублей. Самое «скромное» счастье в Кирове, Оренбурге и Липецке. Там жителям нужно 132 тыс., 136 тыс. и 137 тыс. рублей в месяц соответственно.

Опрос проходил с 14 апреля по 10 мая, он охватил 2,5 тыс. человек в категории экономически активного населения старше 18 лет.

Россияне назвали размер зарплаты для нормальной жизни, сообщает «Прайм». Треть опрошенных считают, что нужно зарабатывать не менее 50 тысяч рублей в месяц, четверть респондентов назвали сумму от 70 до 100 тысяч рублей.

Это следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Авторы отмечают, что самые высокие запросы ожидаемо у жителей Москвы и Московской области, у жителей Санкт-Петербурга они «чуть скромнее».

При этом большинство респондентов (90,9%) во всех регионах констатировали, что их реальный доход не соответствует желаемому.

Россияне хотели бы получать от государства в виде безусловного базового дохода ежемесячно сумму, равную 30 100 рублям. Такие данные получены в ходе исследования онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob. Эти цифры приводит РИА Новости.

Идею безусловного базового дохода, согласно данным исследования, поддерживает каждый второй россиянин. При этом затруднились оценить подобную инициативу 38% граждан, против выступают 12% респондентов.

Желаемая сумма такой выплаты россиянами оценивается в 30 100 рублей. По итогам аналогичного опроса в сентябре и в июне 2020 года россияне называли суммы 28 500 рублей и 25 000 рублей, соответственно.

Отмечается, что мужчины чаще положительно оценивают идею безусловного дохода — 52% против 47%. Число сторонников инициативы растёт пропорционально увеличению возраста: среди молодёжи до 24 лет её поддерживают 37%, а среди граждан старше 45 лет — 54%.

Больше всего сторонников базового дохода живёт в Ростове-на-Дону (56%), Челябинске и Волгограде (по 52%), а меньше всего — в Перми (40%), Казани (41%) и Нижнем Новгороде (44%). Среди москвичей идею базового дохода поддерживают 49%, среди жителей Санкт-Петербурга — 50%.

Самую крупную сумму базового дохода назвали в Красноярске (35 600 рублей), а также в Москве (35 000 рублей). Наименьшую — в Ростове-на-Дону (26 500 рублей) и в Казани (26 600 рублей).

Росстат впервые рассчитал медианную среднемесячную зарплату россиян по новой методике. В 2020 году она составила 32 422 рубля — на 6,4% выше, чем в 2019-м. В этот раз ведомство учло данные Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах с зарплат. Это позволило внести в статистику зарплаты в малом бизнесе и у индивидуальных предпринимателей. В то же время медиана оказалась в полтора раза ниже средней зарплаты в организациях.

Что такое медианная зарплата?

Медианная зарплата — это величина, которая делит всё количество работающих в стране граждан на две равные части: 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и 50% рабочих мест — выше. Таким образом вычисляется зарплата в среднем за год на одно рабочее место за один оплаченный месяц.

Медианная зарплата считается более объективным показателем, чем средний заработок. При расчёте последнего учитываются как очень высокие, так и очень низкие зарплаты — получается среднее арифметическое заработков всех, включая крайне бедных и миллионеров.

Как сообщал Росстат, средняя номинальная зарплата в России за 2020 год составила 51 352 рубля. Таким образом, медианная зарплата оказалась более чем в 1,5 раза ниже средней зарплаты. Чем выше разница между этими показателями, тем больше разрыв между сверхвысокими зарплатами меньшинства и более низкими заработками большинства.

Новая методика Росстата

До сих пор медиану рассчитывали только по данным средних и крупных предприятий. В 2019 году она составила 34 300 рублей. Этот показатель вывели на основе выборочного охвата, при котором учитывались зарплаты 27,1 млн работников. Теперь же Росстат учитывает для расчёта медианной расплаты данные ПФР в малом бизнесе и у индивидуальных предпринимателей.

На основе медианной зарплаты с 2021 года в России высчитывается и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — он должен составлять 42% от полученного Росстатом значения. Раньше минимальная зарплата была привязана к потребительской корзине, как раньше. После публикации данных Минтруд сообщил, что МРОТ в 2022 году составит 13617 рублей.

Кроме того, власти отказались от расчёта прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления. Вместо этого показатель теперь определяется как часть (44,2%) среднедушевого дохода.

В ожидании роста зарплат

По итогам 2021 года в правительстве ждут увеличения показателя роста реальных зарплат на 2% год к году. Однако пока растущие зарплаты не могут догнать темпы обеднения. В 2020 году реальные располагаемые доходы россиян рухнули до рекордно низкого с 2009-го уровня из-за давления пандемии коронавируса на экономику, указали эксперты Института развивающихся экономик Банка Финляндии. И пока из этой ямы путь ещё долгий: в первом квартале 2021 года доходы семей были почти на 5% ниже, чем в допандемийном четвёртом квартале 2019-го.

Ранее в Кремле пообещали остановить падение доходов россиян до конца 2021 года. Однако распечатывать «кубышку» ради зарплат Центробанк не намерен: по мнению представителей регулятора, в случае забрасывания экономики деньгами Россия может проесть все запасы за три года.

Названы три новые профессии, которые гарантируют хорошую зарплату в ближайшие десять лет. И прежде всего это медиаменеджер, так как медиатизация современного мира стремительно растет, также коуч — из-за ориентированности на развитие человека и его благополучие, а еще молекулярный диетолог. Подробнее о том, что представляют собой эти профессии, рассказали ниже эксперты "Российской газеты" (РГ).

Медиаменеджер

Проникновение медиа во все сферы экономики и жизни, или медиатизация нашего общества стремительно растет. Александр Куприянов , руководитель образовательной программы "Медиакоммуникации" ВШЭ признался РГ, что у него нет никаких сомнений по поводу востребованности этой профессии в будущем. У бизнеса есть необходимость общаться со своими клиентами, со своей аудиторией в соцсетях, продвигать свой продукт. Кроме того, сейчас бизнес, разочаровавшись в привычных СМИ, начинает выпускать свои медиа. И именно там нужен медиаменеджмент.

По словам Куприянова, "сайт для любого проекта создать создать не сложно. А вот продумать идею, содержание курса, его драматургию, маркетинговое сопровождение — гораздо труднее. Говорящая голова — это контент. Его надо продюсировать, организовывать взаимодействие с аудиторией. Следующий шаг — это управление медийными продуктами. Такие специалисты называются "продакт менеджерами". Эти люди в медийной сфере отвечают за то, чтобы никто из потребителей не ушел расстроенным и недовольным".

Базовая зарплата медиаменеджера составляет 50 тысяч рублей. Продакт-менеджер с опытом может претендовать уже на 150-200 тысяч рублей.

Коуч

Коучинг — одно из самых перспективных направлений, которое возникло на стыке психологии, бизнеса, спорта, философии. Оно тесно связано с главным направлением последних десятилетий — ориентированностью на человека, его интересы, развитие, благополучие.

Руководитель и преподаватель программы "Основы коучинга" в МГППУ Мария Гейнрихс объяснила РГ, что коуч не дает оценок и советов, он скорее задает вопросы, чтобы помочь человеку разобраться в самом себе, понять свои истинные цели и сделать шаг к их достижению. "то может быть развитие бизнеса, карьерный рост, выстраивание отношений с людьми, достижения в любых областях жизни Это всегда шаг в сторону позитива, коуч поможет вам найти уникальное решение, мотивацию, и у вас все получится", — отметила она. Гейнрихс уточнила, что коуч не работает с психологическими травмами, зависимостями, депрессиями — это все для других специалистов. Коучи могут иметь специализацию — бизнес, карьера, лайф-коучинг, коучинг команд.

"Допустим, вы хотите быть начальником, а вас никак не назначают. Карьерный коуч поможет с этим разобраться. Возможно, после беседы с ним вы сами решите, что эта цель навязана социумом, а лично вам это совершенно не нужно или, наоборот, поймете, почему до сих пор не получили желанного места и что надо в себе изменить, чтобы подняться на новую ступеньку", — пояснила эксперт.

Зарплата коучей — 60-70 тысяч рублей, но есть вакансии и на 300 тысяч рублей.

Молекулярный диетолог

Это новая компетенция врача-диетолога. Сегодня диетология — одна из наиболее динамично развивающихся научных дисциплин. С каждым годом появляются все новые и новые данные об индивидуальных особенностях организма человека, способности переваривать, усваивать и метаболизировать те или иные вещества. Например, считается, что зеленый чай всем полезен. Но мы уже знаем, что есть люди, на которых он не оказывает выраженного воздействия в связи с высокой активностью ферментов, которые разрушают полезные вещества. Другой пример — кофе. Одним можно выпивать в течение дня две или даже три чашки кофе, и это будет профилактикой инфаркта, а другим даже одна чашка регулярно потребляемого кофе может навредить".

Еще про нас: человечество стареет и хочет стареть качественно, не теряя память, речь, слух, зрение, возможность двигаться. Кто поможет? В том числе, диетолог. Правильно составленный рацион питания помогает замедлить процессы старения, сохранить физическую подвижность и умственную активность.

Светлана Орлова. Очень интересное направление в диетологии — пробиотикотерапия. Это воздействие на организм человека с помощью бактерий с определенными свойствами. Они могут помочь в профилактике и лечении диабета, ожирения, аллергических заболеваний. "Исследования показывают, что если вводить пробиотики в высококалорийную диету (4 тысячи калорий), то набор веса замедляется" — рассказала заведующая кафедрой диетологии и клинической нутрициологии РУДН