Подарок для россиян: Эксперт посоветовал запасаться валютой

Если речь идёт о долгосрочных накоплениях, то текущий курс доллара и евро можно считать настоящим подарком для россиян, заявил
NEWS.ru старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.
По словам эксперта, принятие решения о покупке иностранной валюты — процесс индивидуальный.
В том случае, если речь идёт о краткосрочных конвертациях (на отпуск или другие цели), то можно разделить сумму на две равные части: на первую приобрести валюту сразу, а на вторую перед днём, когда эти средства планируется потратить. Таким образом получится средняя цена покупки за этот период, пояснил Розман.
Говоря о долгосрочных инвестициях, аналитик подчеркнул, что сейчас подходящий момент для того, чтобы запастись валютой.
Вполне возможно, что текущие курсовые уровни для российской валюты станут максимумами, от которых начнётся тренд на ослабление в течение следующих одного-двух кварталов. Первой целью этого тренда могут быть отметки 74-75 рублей за американский доллар и 89-90 рублей за евро, — рассказал эксперт.
В дальнейшем, если после встречи президентов России и США (16–17 июня в Женеве) санкционное давление на РФ возобновится, можно будет ожидать снижения рубля до 78-79 к доллару США и 92-93 к евро.
Символично, что именно перед встречей Путина и Байдена курс рубля достиг максимальных в 2021 году значений, отметил Розман.
Если проводить аналогию, то можно заметить, что минимальных значений в 2021 году рубль достигал в начале апреля, как раз перед тем, как решение о встрече президентов было принято, — сказал аналитик.
В числе главных факторов, которые сыграли в пользу укрепления рубля, эксперт назвал некоторую «разрядку» в отношениях США и России (готовность президентов встретиться), отведение российских войск от границы с Украиной, а также положительную динамику цен на нефть.
Курс рубля во вторник утром умеренно повышается, отыгрывая нефть, торгующуюся на максимумах более чем за два года, следует из данных Московской биржи
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Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск снижается на 16 копеек, до 71,94 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 87,32 рубля.
Стоимость нефти марки Brent в то же время повышается на 0,3%, до 73,1 доллара за баррель, колеблясь вблизи максимума с апреля 2019 года (73,63 доллара).
"Поддержку рублю оказывает рост цен на нефть Brent выше 73 долларов за баррель. В ближайшие дни на динамику рубля могут повлиять итоги заседания ФРС, а также встреча президентов США и России. Учитывая эти события, волатильность российской валюты может вырасти. Если ФРС и встреча президентов пройдут в соответствии с ожиданиями рынка, то курс останется в диапазоне 71–73 рубля за доллар с перспективой сползания ближе к нижней границе", — оценивает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.
"Реальные процентные ставки (инфляция за минусом безрисковой доходности) в России сейчас привлекательней, чем по доллару. Так что о каком-то существенному девальвационном импульсе в рубле можно будет говорить лишь при сильном снижении цен на нефть. Пока же этого не происходит. Фьючерсы Brent до сих пор игнорировали любые негативные факторы", — в свою очередь отмечает Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций".
Есть вероятность существенного укрепления рубля, при котором доллар может вернуться к отметке в 60 рублей, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева
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По словам Зайцевой, это возможно, если Центробанк России
сохранит курс на повышение ключевой ставки, нефть продолжит расти в цене, а ведущие мировые регуляторы будут придерживаться мягкой монетарной политики.
Аналитик отметила, что пока ЦБ РФ оценивает инфляционные риски как высокие, но уже во второй половине 2022 года прогнозирует возвращение инфляции к целевому уровню 4%.
"Это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что повысит привлекательность рублёвых вложений для инвесторов и будет способствовать укреплению национальной валюты", - сказала Зайцева в беседе с агентством "Прайм".
Она добавила, что, касаемо ФРС, многое зависит от динамики инфляции и уровня занятости населения - от регулятора уже поступают сигналы о возможном снижении закупок активов с рынка, если американская экономика продолжит быстрое восстановление.
Глава Сбербанка Герман Греф
заявил, что самым надежным инструментом для инвестиций является банковский депозит, а наиболее опасным — криптовалюта и акции, передает НТВ.
По мнению Грефа, инвестировать в банковский депозит «нужно и можно». Этот инструмент обладает стопроцентной надежностью, однако он не обеспечивает очень высокую доходность. Самыми рискованными механизмами Греф назвал криптовалюты и рынок акций.
«Есть большое количество инструментов, которое сегодня позволяет минимизировать риск и соблюсти более или менее достаточную доходность. Это всевозможные инструменты с фиксированной доходностью», — подчеркнул он.
Инвестиционный портфель самого Грефа на 70 процентов состоит из инструментов с фиксированной доходностью, а оставшиеся 30 процентов приходятся на инструменты рынка акций. Глава Сбербанка заявил, что благодаря этим механизмам он зарабатывает в валюте восемь-девять процентов годовых.
Кроме того, Греф признался, что инвестирует в венчурные проекты, которые характеризуются высокой долей риска. Он подчеркнул, что занимается этим не ради прибыли, а из интереса. По его словам, такие проекты помогают неплохо зарабатывать.
Россиянам, плохо ориентирующимся на рынке акций, Греф порекомендовал не инвестировать самим, а обратиться за помощью к экспертам. Например, может помочь рынок доверительного управления и фонды биржевых облигаций.
Инвестировать можно и с небольшим стартовым капиталом. При этом следует забыть об установке, что вкладывать можно только в иностранную валюту: самая надежная из них — доллар — обесценивается. Советы по вкладам в интервью с «Российской газетой» дал шеф-аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев.
«Невозможно надежно и надолго предсказать, увидят ли россияне в 2021 году доллар по 65 рублей или же по 85 рублей. Кругом неопределенность, и если вовремя купленные доллары в 2020 году могли принести до 30 процентов прибыли в пересчете на рубли, то не факт, что тенденция сохранится», — подчеркнул он, добавив, что за год евро вырос почти на 10 процентов против доллара, а китайский юань — на семь.
По словам эксперта, если начальный капитал составляет 100-500 тысяч рублей, целесообразно треть из них вложить в акции наиболее стабильных компаний на российском фондовом рынке, а остальные — в американские акции в долларах. Пушкарев отметил, что на фондовом рынке есть недорогие ценные бумаги, стоимость пакета которых составит несколько тысяч рублей.
Кроме того, инвестировать можно и в стартапы, размещенные на различных краудинвестинговых и краудлендинговых платформах. Однако в данном случае нет гарантии, что проект не разорится. По мнению аналитика, такие рисковые инвестиции должны занимать небольшое место в финансовом портфеле.
С помощью нескольких классов активов в валюте можно заработать больше, чем на банковских валютных депозитах. Об этом агентству "Прайм" рассказал главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.
По его словам, речь идет о покупке еврооблигаций российских корпораций, банков или государства в валюте, инвестициях в индексы акций, а также инвестирование в индивидуальный портфель акций.
"Преимущества государственных или корпоративных еврооблигаций в том, что купонный доход по ним выше, чем банковский процент, а надежность эмитента можно выбирать", - объяснил Мкртчян.
При инвестициях в акции человек может сам выбирать интересующую его тематику - технологические компании, финансовые компании или индексы широкого рынка, продолжил эксперт. Недостатки таких инвестиций заключаются в возможных потерях при продаже на стрессовом рынке.
"Если вы работающий человек и планируете работать еще минимум 5-10 лет, то лучшей заменой валютным сбережениям являются валютные инвестиции в индексы через покупку БПИФ (биржевые паевые инвестиционные фонды) или ETF, доступных на российских биржах", - заключил специалист.