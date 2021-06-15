Подарок для россиян: Эксперт посоветовал запасаться валютой

Если речь идёт о долгосрочных накоплениях, то текущий курс доллара и евро можно считать настоящим подарком для россиян, заявил NEWS.ru старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

По словам эксперта, принятие решения о покупке иностранной валюты — процесс индивидуальный.

В том случае, если речь идёт о краткосрочных конвертациях (на отпуск или другие цели), то можно разделить сумму на две равные части: на первую приобрести валюту сразу, а на вторую перед днём, когда эти средства планируется потратить. Таким образом получится средняя цена покупки за этот период, пояснил Розман.

Говоря о долгосрочных инвестициях, аналитик подчеркнул, что сейчас подходящий момент для того, чтобы запастись валютой.

Вполне возможно, что текущие курсовые уровни для российской валюты станут максимумами, от которых начнётся тренд на ослабление в течение следующих одного-двух кварталов. Первой целью этого тренда могут быть отметки 74-75 рублей за американский доллар и 89-90 рублей за евро, — рассказал эксперт.

В дальнейшем, если после встречи президентов России и США (16–17 июня в Женеве) санкционное давление на РФ возобновится, можно будет ожидать снижения рубля до 78-79 к доллару США и 92-93 к евро.

Символично, что именно перед встречей Путина и Байдена курс рубля достиг максимальных в 2021 году значений, отметил Розман.

Если проводить аналогию, то можно заметить, что минимальных значений в 2021 году рубль достигал в начале апреля, как раз перед тем, как решение о встрече президентов было принято, — сказал аналитик.

В числе главных факторов, которые сыграли в пользу укрепления рубля, эксперт назвал некоторую «разрядку» в отношениях США и России (готовность президентов встретиться), отведение российских войск от границы с Украиной, а также положительную динамику цен на нефть.

Курс рубля во вторник утром умеренно повышается, отыгрывая нефть, торгующуюся на максимумах более чем за два года, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск снижается на 16 копеек, до 71,94 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 87,32 рубля.

Стоимость нефти марки Brent в то же время повышается на 0,3%, до 73,1 доллара за баррель, колеблясь вблизи максимума с апреля 2019 года (73,63 доллара).

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"Поддержку рублю оказывает рост цен на нефть Brent выше 73 долларов за баррель. В ближайшие дни на динамику рубля могут повлиять итоги заседания ФРС, а также встреча президентов США и России. Учитывая эти события, волатильность российской валюты может вырасти. Если ФРС и встреча президентов пройдут в соответствии с ожиданиями рынка, то курс останется в диапазоне 71–73 рубля за доллар с перспективой сползания ближе к нижней границе", — оценивает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.

"Реальные процентные ставки (инфляция за минусом безрисковой доходности) в России сейчас привлекательней, чем по доллару. Так что о каком-то существенному девальвационном импульсе в рубле можно будет говорить лишь при сильном снижении цен на нефть. Пока же этого не происходит. Фьючерсы Brent до сих пор игнорировали любые негативные факторы", — в свою очередь отмечает Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций".

Есть вероятность существенного укрепления рубля, при котором доллар может вернуться к отметке в 60 рублей, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева

По словам Зайцевой, это возможно, если Центробанк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, нефть продолжит расти в цене, а ведущие мировые регуляторы будут придерживаться мягкой монетарной политики.

Аналитик отметила, что пока ЦБ РФ оценивает инфляционные риски как высокие, но уже во второй половине 2022 года прогнозирует возвращение инфляции к целевому уровню 4%.

"Это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что повысит привлекательность рублёвых вложений для инвесторов и будет способствовать укреплению национальной валюты", - сказала Зайцева в беседе с агентством "Прайм".

Она добавила, что, касаемо ФРС, многое зависит от динамики инфляции и уровня занятости населения - от регулятора уже поступают сигналы о возможном снижении закупок активов с рынка, если американская экономика продолжит быстрое восстановление.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что самым надежным инструментом для инвестиций является банковский депозит, а наиболее опасным — криптовалюта и акции, передает НТВ.

По мнению Грефа, инвестировать в банковский депозит «нужно и можно». Этот инструмент обладает стопроцентной надежностью, однако он не обеспечивает очень высокую доходность. Самыми рискованными механизмами Греф назвал криптовалюты и рынок акций.

РИА Новости

«Есть большое количество инструментов, которое сегодня позволяет минимизировать риск и соблюсти более или менее достаточную доходность. Это всевозможные инструменты с фиксированной доходностью», — подчеркнул он.

Инвестиционный портфель самого Грефа на 70 процентов состоит из инструментов с фиксированной доходностью, а оставшиеся 30 процентов приходятся на инструменты рынка акций. Глава Сбербанка заявил, что благодаря этим механизмам он зарабатывает в валюте восемь-девять процентов годовых.

Кроме того, Греф признался, что инвестирует в венчурные проекты, которые характеризуются высокой долей риска. Он подчеркнул, что занимается этим не ради прибыли, а из интереса. По его словам, такие проекты помогают неплохо зарабатывать.

Россиянам, плохо ориентирующимся на рынке акций, Греф порекомендовал не инвестировать самим, а обратиться за помощью к экспертам. Например, может помочь рынок доверительного управления и фонды биржевых облигаций.

Инвестировать можно и с небольшим стартовым капиталом. При этом следует забыть об установке, что вкладывать можно только в иностранную валюту: самая надежная из них — доллар — обесценивается. Советы по вкладам в интервью с «Российской газетой» дал шеф-аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев.

«Невозможно надежно и надолго предсказать, увидят ли россияне в 2021 году доллар по 65 рублей или же по 85 рублей. Кругом неопределенность, и если вовремя купленные доллары в 2020 году могли принести до 30 процентов прибыли в пересчете на рубли, то не факт, что тенденция сохранится», — подчеркнул он, добавив, что за год евро вырос почти на 10 процентов против доллара, а китайский юань — на семь.

По словам эксперта, если начальный капитал составляет 100-500 тысяч рублей, целесообразно треть из них вложить в акции наиболее стабильных компаний на российском фондовом рынке, а остальные — в американские акции в долларах. Пушкарев отметил, что на фондовом рынке есть недорогие ценные бумаги, стоимость пакета которых составит несколько тысяч рублей.

Кроме того, инвестировать можно и в стартапы, размещенные на различных краудинвестинговых и краудлендинговых платформах. Однако в данном случае нет гарантии, что проект не разорится. По мнению аналитика, такие рисковые инвестиции должны занимать небольшое место в финансовом портфеле.

С помощью нескольких классов активов в валюте можно заработать больше, чем на банковских валютных депозитах. Об этом агентству "Прайм" рассказал главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.

По его словам, речь идет о покупке еврооблигаций российских корпораций, банков или государства в валюте, инвестициях в индексы акций, а также инвестирование в индивидуальный портфель акций.

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"Преимущества государственных или корпоративных еврооблигаций в том, что купонный доход по ним выше, чем банковский процент, а надежность эмитента можно выбирать", - объяснил Мкртчян.

При инвестициях в акции человек может сам выбирать интересующую его тематику - технологические компании, финансовые компании или индексы широкого рынка, продолжил эксперт. Недостатки таких инвестиций заключаются в возможных потерях при продаже на стрессовом рынке.