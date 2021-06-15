Стартапы дня: зарабатываем на чайном грибе и такси

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

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Canopy: медицинская маска нового поколения

Каждый день людям по всему миру приходится иметь дело со средствами индивидуальной защиты, которые мешают им чувствовать себя комфортно, дышать и общаться. Одноразовые респираторы N95 появились еще в 1960-х годах, они раздражают кожу, заставляют вдыхать углекислый газ, образуют сотни тысяч тонн отходов, а еще из-за них запотевают очки.

Стартап Canopy предложил решение - «в высшей степени удобную, прозрачную, многоразовую и доступную альтернативу N95». С конца марта 2020 года над созданием многоразового респиратора Canopy работает команда материаловедов, биомедиков, инженеров и санитарных врачей. Для респираторов Canopy используется инновационный фильтр и силиконовое уплотнение, позволяющее избежать следов на лице. Благодаря прозрачной вставке собеседникам будут видны улыбки друг друга. Респиратор можно стерилизовать, мыть в посудомоечной машине и чистить дезинфицирующими салфетками.

В стартапе подчеркивают, что рынок средств индивидуальной защиты сейчас составляет 17 миллиардов долларов, потому вложение в Canopy может стать выгодной инвестицией. Стартап привлек более 305 тысяч долларов от 694 инвесторов через платформу Republic, минимальная инвестиция - 100,98 доллара.

DiDi: электротакси поборется с Uber

«Стартап дня» рассказал о китайском проекте DiDi - агрегаторе такси, который запускается в других странах, включая Россию. «Отгрызать долю у местных конкурентов получается проще, чем растить домашний рынок», - подчеркивает портал.

Средняя комиссия сервиса составляет 25,6 процента, 4,6 из них возвращаются субсидиями водителю, а 11 процентов идут на скидку пассажиру. DiDi стремится быть электрическим и карбонно-нейтральным: к нему подключен миллион электромобилей (на DiDi приходится 40 процентов всех электропоездок в Китае).

В ближайшее время компания планирует выйти на IPO. Ее допандемийный оборот составляет около 35 миллиардов долларов.

Local Roots Kombucha: алкогольный чайный гриб

Стартап Local Roots Kombucha создает «лучший органический алкоголь» на основе чайного гриба. В основе напитков Local Roots - основа из черного чая, зеленого чая и тростникового сахара «с использованием традиционных техник чайного гриба».

«Мы доработали наш рецепт, чтобы в результате получился чайный гриб, который понравится ЛЮБОМУ», - заявляют в компании.

Сначала Local Roots создают безалкогольный чайный гриб, затем проводят второе брожение и крепость напитка поднимается до 4,5 - 6 процентов. В самом конце в напиток добавляют фрукты, овощи и травы, которые позволяют воссоздать любимые коктейли - от мохито до мимозы.

«Комбуча, рожденная в древней симбиотической культуре, полна антиоксидантов, ферментов и живых пробиотиков. Никаких наполнителей, никаких загадочных «натуральных подсластителей», никаких консервантов и полностью без ГМО», - подчеркивают в Local Roots.

Упаковка из 12 баночек алкогольной комбучи стоит 30 долларов. Производители заверяют, что в напитке не больше 135 калорий.