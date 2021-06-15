Держатели долларов станут участниками «аферы века»

Экономист Валентин Катасонов заявил, что финансисты в преддверии краха долларовой системы попытаются провернуть «аферу века». Об этом сообщает DEITA.RU.

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По мнению Катасонова, во время переходного периода финансовая элита попытается избавиться от долгов. Самый быстрый способ это сделать - создать новую универсальную расчетную единицу.

Экономист заявил, что все долги, накопленные Федеральной резервной системой США за сто лет, банкиры могут аннулировать с помощью новой цифровой валюты, которую будут эмитировать только они сами.

Катасонов считает, что невольными участниками аферы станут все люди, у которых есть наличные доллары или американская валюта на счетах в банках. Он посоветовал держателям долларов переходить в другие валюты.

До этого Катасонов предупреждал, что из-за проблем в экономиках США и Европы руководство стран «золотого миллиарда» попытается ограбить Россию.

По мнению Катасонова, Россия, несмотря на экономические трудности, остается богатейшей страной, а проблемы США с государственном долгом слишком велики. Кроме того, мировая элита «испытывает гигантские трудности из-за тупика нынешней либеральной модели экономики».

Экономист считает, что в такой ситуации Запад предпримет «решительные меры для грабежа других стран», в том числе и России.