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Стало известно, кто получает самую большую пенсию в России

Прайм
1 час назад
Пенсия чиновников оказалась на 45% больше, чем получает в среднем российский пенсионер, подсчитал "Секрет фирмы".
Пенсия чиновников выше на 45% больше средней по РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Издание ссылается на данные Росстата. Так, по состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих составил 22 792,2 рубля, а средняя пенсия в России составила 15 744,6 рубля, при этом пенсия по старости — 16 790 рублей.
Средний размер пенсии по инвалидности — 10 322,2 рубля, по случаю потери кормильца — 10 715,6 рубля. Пострадавшие в результате техногенных и радиационных катастроф, а также члены их семей могут рассчитывать на выплату 13 854,3 рубля. Средний размер социальных пенсий — 9848,1 рубля.
Издание также напоминает, что по состоянию на 1 января 2021 года в стране насчитывалось 78 тыс чиновников. А пенсионеров по старости — 35,7 миллионов. Социальную пенсию получают 3,2 млн граждан, пенсий по инвалидности — 2 миллиона.;
По словам заместителя главы Минтруда Ольга Баталина, средний размер пенсии увеличился за 5 лет на 3 тыс рублей.
Личный счет,Госдума,Росстат,
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