Минтруд изменит правила назначения пенсии

Воспользоваться данной услугой смогут только те граждане, которые никогда не работали за границей. Также гражданин должен будет дать согласие на назначение страховой пенсии по старости в автоматическом режиме.

В 2020 году количество обращений за выплатами пенсионных накоплений сократилось в сравнении с ожидаемым в два раза, следует из данных «Коммерсанта». В частности, такая динамика связана с тем, что негосударственные пенсионные фонды не оповещают граждан о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии.