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В Минтруде предложили назначать пенсию автоматически

Лера Букина
2 часа назад
Минтруд подготовил проект приказа о правилах обращения за установлением страховой пенсии. Документ размещен на портале обсуждения проектов нормативных актов.
Минтруд изменит правила назначения пенсии
Фото: ТАССТАСС
Предлагается начисление пенсий автоматически при заполнении заявления на сайте госуслуг.
«Проект приказа позволит реализовать новую возможность граждан РФ, обратившихся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, по назначению страховой пенсии в автоматическом режиме», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Воспользоваться данной услугой смогут только те граждане, которые никогда не работали за границей. Также гражданин должен будет дать согласие на назначение страховой пенсии по старости в автоматическом режиме.
В 2020 году количество обращений за выплатами пенсионных накоплений сократилось в сравнении с ожидаемым в два раза, следует из данных «Коммерсанта». В частности, такая динамика связана с тем, что негосударственные пенсионные фонды не оповещают граждан о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии.
Также стало известно, что Пенсионный фонд России (ПФР) сможет перечислять пенсию на счет пенсионера в банке, если он не заберет ее на почте. Соответствующий проект приказа опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,
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