Стартапы дня: зарабатываем на морском пиве и бессоннице

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

Cerveza Tulum: пиво из морской воды

Мировая пивоваренная промышленность с оборотом в 189 миллиардов долларов потребляет огромное количество воды и энергии и производит много отходов. Типичная пивоварня потребляет семь галлонов воды на каждый галлон производимого пива, а 70 процентов используемой жидкости сбрасывается в виде сточных вод.

Стартап Cerveza Tulum борется с расточительным отношением к пресной воде и производит «экологически ответственное» пиво с использованием воды Карибского моря. «В результате получается чистый и свежий лагер, который не истощает драгоценные ресурсы нашей планеты», - рассказывают в компании.

В работе своей пивоварни стартап полагается на энергию ветра и солнца. Его современная система очистки сточных вод позволяет повторно использовать воду и избегать чрезмерных выбросов. С 2018 по 2020 год продажи Tulum Lager выросли на 326 процентов.

На платформе Republic для стартапа зарезервированы инвестиции в 12 700 долларов, минимальное вложение - 500 долларов.

Poparazzi: соцсеть, которую ведут за тебя друзья

Портал «Стартап дня» рассказал об американском проекте Poparazzi, который запустил социальную сеть с нестандартным подходом: профиль пользователя в ней состоит из его фотографий, сделанных друзьями.

В соцсети Poparazzi пользователь не может публиковать снимки самого себя, благодаря этому страницы заполняются не отфотошопленными картинками, а «жизненными» фотографиями.

Приложение стало доступно несколько недель назад и почти сразу попало в топы, стартап объявил о раунде инвестиций более чем в сто миллионов долларов.

Restflix: смартфон против бессонницы

Стартап Restflix разработал мобильное приложение, которое помогает пользователю заснуть с помощью проверенной звуковой терапии и бинауральных ритмов (воображаемые звуки, которые воспринимаются мозгом, хотя реальные звуки этой частоты отсутствуют).

Пока вы используете приложение, мозг «настраивается» на новую частоту и запускает замедление активности мозговых волн. Это приводит к выработке мелатонина, который регулирует сон.

Также в приложении есть медитации для сна и сказки на ночь, которые помогают бороться с бессонницей. Приложение можно загрузить на устройства iOS и Android, Smart TV, Apple TV.

Пользователю предлагают загрузить бесплатную семидневную версию и предоставляют доступ к более чем тысяче часов контента. С момента создания в конце 2020 года коэффициент эффективности инвестиций стартапа превысил сто тысяч долларов.