Эксперт: "Ни одна валюта не защитит сбережения россиян"

Цены на нефть в мире приблизились к докризисным значениям. Аналогично возвращается к предкризисному уровню и курс валют. В течение последних месяцев доллар подешевел в России примерно на 12%. И, вероятнее всего, будет дешеветь и в будущем, приближаясь к среднему историческому уровню, которые при текущей инфляции соответствует 63–64 рублям за доллар. В глазах россиян доллар закономерно лишается своего авторитета как валюты, в которой нужно хранить сбережения. Тем более, что российское правительство
уже отказалось от хранения средств Фонда национального благосостояния в долларах США.