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Эксперт: "Ни одна валюта не защитит сбережения россиян"

Мария Иванова
1 час назад
Цены на нефть в мире приблизились к докризисным значениям. Аналогично возвращается к предкризисному уровню и курс валют. В течение последних месяцев доллар подешевел в России примерно на 12%. И, вероятнее всего, будет дешеветь и в будущем, приближаясь к среднему историческому уровню, которые при текущей инфляции соответствует 63–64 рублям за доллар. В глазах россиян доллар закономерно лишается своего авторитета как валюты, в которой нужно хранить сбережения. Тем более, что российское правительство уже отказалось от хранения средств Фонда национального благосостояния в долларах США.
Эксперт: "Ни одна валюта не защитит сбережения россиян"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На данный момент реальный курс рубля находится приблизительно на 12% ниже своего исторического среднего значения. В номинальных терминах – это около 63–64 рубля за доллар, произвели расчеты авторы Telegram-канала MMI, основанного нынешним главой департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кириллом Тремасовым, сообщает «Независимая газета».
При этом многие эксперты не советуют сейчас инвестировать в какие-либо валюты.
«Я не рекомендую делать вложения в какие-либо валюты, кроме доллара, в особенности на короткие сроки. Кроме доллара и евро, операции с иными валютами влекут серьезные операционные издержки и страновые риски. Исключением выступают швейцарский франк, японская иена и канадский доллар, но эти валюты как правило показывают низкую волатильность и применяются главным образом как защитные инструменты во время рыночной и геополитической нестабильности», – выразил свое мнение эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
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