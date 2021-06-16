В чужом кармане: сколько зарабатывает домработница

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

45-летняя Нина И. долгое время работала инженером-проектировщиком, но ее не устраивала зарплата. Знакомая Нины устроилась в клининговое агентство и разрекламировала свою работу - платили там больше, чем офисным сотрудникам.

«Я долго держалась за профессию, диплом, думала стереотипно: если уйти из инженеров в уборщицы, это деградация. Но в итоге 35 тысяч, которые я получала на последней инженерской работе (и то с задержками), меня доконали. Устроилась в клининг, через пару месяцев работы убирала уже пять квартир. Работала по времени меньше, чем в офисе, сама себе хозяйка с точки зрения занятости, да и зарабатывала на 15 тысяч больше. Еще и выглядеть лучше стала, так как вся жизнь в движении», - рассказывает Нина.

В последний год Нина немного сменила профиль - теперь она домработница с проживанием.

«Наткнулась на вакансию, работа в Подмосковье, в загородном доме. Обещали от 60 тысяч рублей в объявлении, я договорилась на 65, так как опыт приличный. Моей семье очень подошла такая ситуация. У меня родилась внучка, сын, его жена и ребенок теперь живут в нашей квартире. И им хорошо - втроем, никто не мешает, учатся жить самостоятельно, и мне отлично - за квартиру платят они, внучку вижу по выходным и от бессонных ночей вместе с ними не страдаю», - отмечает Нина.

В обязанности Нины на новой работе входит уход за гардеробом, стирка и глажка, уборка загородного дома в паре с другим сотрудником и готовка.

Живет Нина в отдельном доме для персонала в отдельной комнате, питание включено. Ее график - 6/1 (в течение дня предусмотрены большие перерывы). Обязательным условием был опыт работы от трех лет и наличие рекомендаций.

«Мне повезло, сейчас работаю у людей с очень профессиональным подходом. Лишних разговоров не ведут, просят убираться и готовить, когда их дома нет - это замечательно, у друг друга над душой не стоять. Обеды и ужины им подавать не нужно, сами берут и по тарелками раскладывают, вот так им больше нравится. А когда работала в агентстве, разных неприятных случаев было много. Некоторые хозяева подставить могут, сказать, что украла что-то. Главная сложность, с которой сталкиваются почти все домработницы - со временем тебе будут добавлять и добавлять обязанности. Сразу нужно обговаривать, что это оплата сверху. Если просят сидеть с детьми, всегда беру дополнительно, я не няня», - говорит Нина.

По словам Нины, многие работодатели подкидывают украшения и деньги на видные места, «проверяя на честность». Она подчеркнула, что отдавать найденное необходимо лично в руки: если оставить на видном месте, ценности могут действительно пропасть.

Нынешние работодатели Нины дополнительными просьбами не злоупотребляют, не пытаются дружить, но ведут себя дружелюбно.

«Я никогда не залезаю туда, куда не надо. Но, бывает, увлечет какая-то вещь, могу взять в руки, посмотреть. Недавно библиотеку убирала, увидела интересную книгу и начала смотреть. Зашла хозяйка и совсем не возмутилась, предложила взять к себе почитать», - рассказывает Нина.

Примерные траты Нины (в месяц):

На отдых и развлечения (кино/кафе/музеи) - до 15 000 рублей

На салон красоты (стрижка или косметолог + маникюр) - до 7 000 рублей

На нужды внука - 5 000 рублей

На продукты - до 5 000 рублей (так как питание на работе включено)

На общественный транспорт/такси - до 5 000 рублей

На книги и небольшие спонтанные покупки - до 3 000 рублей

На мобильную связь - 1 000 рублей