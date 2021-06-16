Центробанк рассказал об ускорившемся росте цен

В мае годовая инфляция в России достигла 6,02 процента, а динамика роста цен на продукты составила 7,40 процента в годовом выражении (рост на 0,85 процентного пункта к апрелю). Такие данные приводятся
в комментарии Центробанка
, посвящанном потребительским ценам.
Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары в РФ увеличились до 6,68 процента (плюс 0,52 процентного пункта). При этом прирост цен на услуги почти не изменился (3,29 процента).
В ЦБ подчеркнули, что в мае прирост потребительских цен за месяц ускорился до 0,76 процента, максимума с мая 2020-го.
Эксперты ЦБ считают, что динамика цен связана со спросом, опережающим предложение.
«В таких условиях производителям и ретейлерам проще переносить в цены затраты, нарастание которых во всех сегментах экономики происходит со второй половины прошлого года, отчасти под влиянием ускорения роста цен на мировых рынках сырья», - заявили в Центробанке.
Также рост цен на непродовольственные товары связали с темпом роста цен на автомобили.
В июне о росте годовой инфляции до уровня октября 2016-го отчиталась Росстат
. Бизнес предупредил россиян о подорожании одежды летом. София Кофманн
из Marc O’Polo AG заявила
«Коммерсанту», что из-за роста цен на хлопок конечная цена изделий станет больше на 20-30 процентов.
Не раз сообщалось и о росте цен на продукты, в частности, - на соусы и майонез. Владельцы брендов «Слобода», «Ряба», «Скит» и других марок предупредили, что отпускные цены на их продукцию вырастут на 5–12 процентов. А компании «Акульчев» (венские вафли), «Эссен Продакшн АГ» (конфеты «35», Cho Ko-Te) и кондитерская фабрика «Победа» рассказали о повышении отпускных цен на сладости.