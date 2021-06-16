Центробанк рассказал об ускорившемся росте цен

Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары в РФ увеличились до 6,68 процента (плюс 0,52 процентного пункта). При этом прирост цен на услуги почти не изменился (3,29 процента).

В ЦБ подчеркнули, что в мае прирост потребительских цен за месяц ускорился до 0,76 процента, максимума с мая 2020-го.

Не раз сообщалось и о росте цен на продукты, в частности, - на соусы и майонез. Владельцы брендов «Слобода», «Ряба», «Скит» и других марок предупредили, что отпускные цены на их продукцию вырастут на 5–12 процентов. А компании «Акульчев» (венские вафли), «Эссен Продакшн АГ» (конфеты «35», Cho Ko-Te) и кондитерская фабрика «Победа» рассказали о повышении отпускных цен на сладости.