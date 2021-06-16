Вассерман пообещал "шок для населения" в ближайшие месяцы

Участник интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман
считает, что из-за опасного повышения инфляции по всему миру власти пойдут на радикальные меры, которые станут шоком для населения. Об этом сообщает
ИА DEITA.RU.
По мнению Вассермана, правительства разных стран начнут активно бороться с обесцениваем денег в ближайшие месяцы. Он считает, что некоторые экономики развивающихся и развитых государств могут не пережить этого кризиса.
Вассерман предупредил, что наибольшая опасность связана с США - от благополучия этой страны зависит успех и развитие мировой экономики. Если во время пандемии Вашингтон столкнется с очередным мощным кризисом, последствия этого ударят по всем странам.
Вассерман отметил, что большинство центральных банков будут бороться с инфляцией, повышая ключевую ставку. Это, по его мнению, негативно отразится на росте глобальной экономики, «потрясет и шокирует» множество людей в мире.
В одном из предыдущих интервью Вассерман заявил, что доллар будет стремительно терять свой глобальный статус и в итоге окажется «на свалке истории».
По мнению Вассермана, сокрушительным ударом для доллара может стать еще один финансовый кризис, в результате которого у крупнейших стран пропадет желание использовать американскую валюту.
Кроме того, ослаблять американскую валюту будет рост юаня, подчеркнул он. По мнению Вассермана, многие инвесторы начнут уходить в китайские ценные бумаги.