Вассерман пообещал "шок для населения" в ближайшие месяцы

Участник интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман считает, что из-за опасного повышения инфляции по всему миру власти пойдут на радикальные меры, которые станут шоком для населения. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

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По мнению Вассермана, правительства разных стран начнут активно бороться с обесцениваем денег в ближайшие месяцы. Он считает, что некоторые экономики развивающихся и развитых государств могут не пережить этого кризиса.

Вассерман предупредил, что наибольшая опасность связана с США - от благополучия этой страны зависит успех и развитие мировой экономики. Если во время пандемии Вашингтон столкнется с очередным мощным кризисом, последствия этого ударят по всем странам.

Вассерман отметил, что большинство центральных банков будут бороться с инфляцией, повышая ключевую ставку. Это, по его мнению, негативно отразится на росте глобальной экономики, «потрясет и шокирует» множество людей в мире.

В одном из предыдущих интервью Вассерман заявил, что доллар будет стремительно терять свой глобальный статус и в итоге окажется «на свалке истории».

По мнению Вассермана, сокрушительным ударом для доллара может стать еще один финансовый кризис, в результате которого у крупнейших стран пропадет желание использовать американскую валюту.