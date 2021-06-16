Без десерта: шоколад и кофе подорожают

Производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию, сообщает «Фонтанка»

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Согласно присланным уведомлениям, с 1 июля подорожает продукция брендов Nestle, Mondelez, Haribo, « КДВ групп », Sobranie и других.

Mondelez предупредил о повышении цен на шоколад «Воздушный», Picnic, Milka, а также на бисквиты Milka, Belvita, «Юбилейное», «Барни». Цены вырастут на 4-12%.

Причиной повышения производители называют рост стоимости ингредиентов и упаковки. Mondelez указывает, что упаковка подорожала на 10%, сахар и рапсовое масло выросли в цене на 15%, а пальмовое масло – на 20%.

В Nestle заявили о росте цен на готовые завтраки Nesquik (+2,5%-6,5%), шоколад и конфеты (+7,5%), какао (+5%), каши «Быстров» (3-4%), а также детское питание. Молочко и смеси прибавят 0,5–7%, детские каши — 5–6,5%, детские пюре и соки — 5–12%.

В компании отметили, что какао продолжает дорожать из-за растущего спроса и увеличения ставок на перевозки, пальмовое масло выросло в цене на 39% по сравнению с предыдущим годом, крышки для упаковки обходятся дороже на 30%, а банки – на 36% из-за роста цен на нефть и дефицита полипропилена на российском рынке.

Также в Nestle заявили о подорожании кофе. Он подскочит в цене на 10%.

Производитель мармеладных мишек Haribo сообщил о подорожании своей продукции в среднем на 10%.

Владелец брендов «Яшкино» и «Кириешки» «КДВ Групп» объявил о повышении цен на 88 наименований своей продукции. К примеру, крекеры «Яшкино» подорожают сразу на 18,7%, зерновые подушечки с мягкой начинкой Leonardo станут дороже на 18,6%.

Ретейлеры могут не принимать переоценку по нескольку месяцев. Как правило, на это время спорный товар выводится из ассортимента.