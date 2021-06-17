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Дешевый отдых за границей: куда можно отправиться в июне

Лера Букина
2 часа назад
ОАЭ и Египет стали лидерами дальнего зарубежья для отдыха в июне с точки зрения ценовой доступности. Об этом «Известиям» сообщили в туристических компаниях. Недельный тур на двоих в обоих случаях обойдется в 70 тысяч рублей.
Дешевый отдых за границей: куда можно отправиться в июне
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В «Интуристе» рассказали, что отдых в ОАЭ недорогой из-за жары. Однако, как пояснили в компании, отдохнуть комфортно все равно получится, ведь при отелях есть охлаждаемые бассейны. Стоимость упала и на фоне расширения перевозки.
Наиболее дешевым вариантом комфортного отдыха за границей в настоящее время является Каир с последующим трансфером на египетские курорты.
За 70 тысяч рублей в Египте туристу предоставят «четверку» или даже «пятерку» all inclusive, заявил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Потому поток из России туда больше, чем в ОАЭ, подчеркнул он.
Путешественникам для посадки в самолет в ОАЭ, помимо сертификата о вакцинации, нужно предоставить ПЦР-тест. У Египта такие же условия.
Недельный отдых в отеле четыре звезды на побережье Греции с завтраками будет стоить 100–120 тысяч рублей на двоих. Половина от этой суммы — цена на авиабилет туда-обратно.
Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, сочинские отели начали снижать цены на отдых из-за низкого спроса на их услуги.
Личный счет,Алексан Мкртчян,Ирина Тюрина,Российский союз туриндустрии,
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