Эксперт: Держатели валюты «под подушкой» попадут под наибольший удар

Кризис 2020 года благодаря оперативным действиям в виде монетарных и фискальных стимулов от центральных банков и правительств удалось быстро погасить. В результате мир столкнулся с колоссальным ростом корпоративного и государственного долга, сообщил агентству «Прайм» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий

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В частности, в США монетарных и финансовых стимулов запустили на 7 триллионов долларов. С начала 2020 года повышение баланса ФРС достигло 3,7 трлн долларов с начала 2020 года.

По итогам апреля потребительская инфляция в США оценивалась в 4,2%, что стало максимальным уровнем за 13 лет.

Согласно экономической теории, повышение ставки является способом борьбы с инфляцией. Тем не менее государственный долг США повысился до 125% от размера экономики, что является максимумом со времен Второй мировой войны.

Рост ставки на уровень выше инфляции автоматически повлечет за собой рост расходов бюджета США на обслуживание долга. В этом случае можно говорить о дополнительном дефиците бюджета как минимум в 3% ВВП.

Как заявил Русецкий, для простых потребителей это означает, что инфляция в долларах США будет превышать или находиться на уровне доходности самых консервативных инструментов — депозитов (0,5-2%) и облигаций инвестиционного уровня (доходность 2-3%). Держатели валюты «под подушкой» попадут под наибольший удар, указал он.

Эксперт упомянул об инструментах, которые позволяют защититься от инфляции. Он рекомендовал инвестировать валюты в фонды, которые, в свою очередь, инвестируют в долларовые облигации развивающихся стран.

Русецкий обратил внимание на облигации неинвестиционного уровня. По его словам, именно у облигаций с рейтингом ВВ от международных агентств лучшее соотношение риск-доходность. Если инфляция продолжит набирать обороты, то защитят от нее сырье и акции сырьевых компаний.