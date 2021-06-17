В России подешевели гостиницы

Цены на проживание в гостиницах снизились на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные Росстата

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За период с 8 по 15 июня снизились цены на проживание в трехзвездочных, четырехзвездочных и пятизвездочных отелях.

Трехзвездочные гостиницы подешевели на 1,7%, размещение в гостиницах с четырьмя и пятью звездами стало дешевле на 5,3%.

При этом другие объекты размещения в России подорожали. Цены на проживание в гостиницах с одной и двумя звездами выросли на 1,4% и 1,0% соответственно, хостелы подорожали на 1,3%, путевки в санатории выросли в цене на 0,8%, путевки в дома отдыха и пансионаты стали дороже на 0,7%.

В период с 31 мая по 7 июня цены на проживание в гостиницах всех рангов, мотелях и хостелах не менялись.

При этом заметно подорожали путевки в санатории (4,63%), дома отдыха и пансионаты (3,78%).