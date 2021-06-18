Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Названы обогатившиеся в пандемию коронавируса отрасли

Lenta.ru
3 часа назад
Эксперты назвали обогатившиеся в период пандемии коронавируса отрасли. Об этом сообщают «Известия».
Названы обогатившиеся в пандемию коронавируса отрасли
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, согласно оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), к наиболее удачным относятся производство резиновых и пластмассовых изделий, металлургия, растениеводство и животноводство, добыча руды, текстиль и одежда, обработка древесины. Рейтинг возглавили выпуск лекарственных препаратов и медицинской техники, а также лесоводство.
Отмечается, что значительный рост спроса привел к существенному увеличению доли дебиторской задолженности в структуре оплаты поставок. Заказчики приобретали большинство продукции в долг, чтобы удовлетворить возросший спрос, отметил руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев. По его словам, задолженности должны быть погашены в 2021 году.
В апреле эксперты назвали сферы, где рост средних зарплат оказался наибольшим за время пандемии коронавируса. Аналитики подсчитали, что лидерами стали здравоохранение (плюс 14,9 процента), IT-технологии (плюс 13,5 процента) и сельское хозяйство (плюс 7,7 процента). Также средние зарплаты за год увеличились в сфере финансов и страхования, добыче полезных ископаемых, торговле, образовании, строительстве и логистике. В сегменте гостиниц и общепита средние зарплаты упали на 5,9 процента: это в исследовании объяснили сокращением числа работников в отрасли.
Личный счет,Экономика,Компании,Олег Солнцев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители