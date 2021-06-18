Названы обогатившиеся в пандемию коронавируса отрасли

В апреле эксперты назвали
сферы, где рост средних зарплат оказался наибольшим за время пандемии коронавируса. Аналитики подсчитали, что лидерами стали здравоохранение (плюс 14,9 процента), IT-технологии (плюс 13,5 процента) и сельское хозяйство (плюс 7,7 процента). Также средние зарплаты за год увеличились в сфере финансов и страхования, добыче полезных ископаемых, торговле, образовании, строительстве и логистике. В сегменте гостиниц и общепита средние зарплаты упали на 5,9 процента: это в исследовании объяснили сокращением числа работников в отрасли.