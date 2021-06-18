Названы обогатившиеся в пандемию коронавируса отрасли

Так, согласно оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), к наиболее удачным относятся производство резиновых и пластмассовых изделий, металлургия, растениеводство и животноводство, добыча руды, текстиль и одежда, обработка древесины. Рейтинг возглавили выпуск лекарственных препаратов и медицинской техники, а также лесоводство.