Купить несуществующий товар: мошенники украли ₽1,4 млрд

Общий объем мошеннических операций на «Авито», «Юла» и «Авто.ру» с октября 2019 года составил почти 1,4 млрд рублей, а количество таких группировок превысило 200. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование DLBI.

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В большинстве случаев жертвам предлагается заплатить за товар, которого по факту нет, либо ввести данные карты вместе с CVV-кодом, чтобы якобы получить оплату.

Чаще всего злоумышленники обманывают через «Авито» (46% мошенничеств). Через «Юлу» совершили 19% преступлений, через «Авто.ру» - 11%.

За январь-май 2021 года сумма похищенных средств на таких площадках выросла в 3,7 раза по отношению к такому же периоду 2020 года, до 539 млн рублей. По прогнозам экспертов, за весь 2021 год объем может составить 2 млрд.

Россияне стали больше покупать подержанные и дешевые товары на фоне падения доходов из-за пандемии, заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов

Также на рост мошеннических действий повлияло появление новых телеграм-ботов для автоматизации этих схем, указал старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Евгений Егоров

В «Авито» предостерегают пользователей от перехода на другие площадки через ссылки для совершения трансакции.