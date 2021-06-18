«Весь день за 250 рублей»: как обманывают любителей электросамокатов

В интернете стала распространяться новая мошенническая схема с якобы украденными аккаунтами пользователей арендных электросамокатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

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Эксперты обнаружили первые объявления о продаже взломанных аккаунтов в мае. В июне были найдены инструкции о «бесплатной» и «легальной» аренде самокатов. Там сказано, «как кататься на самокате весь день за 250 рублей».

Кроме того, желающим предлагают лайфхаки, «как угнать или разобрать электросамокат c возможностью отключения скоростного лимита». Были также зафиксированы объявления о продаже промокодов.

Мошенники описывают нестандартные методы регистрации новых пользователей. Также они предлагают задействовать клонеры приложений, авторизацию с помощью чужих sim-карт и оплату залоговой цены виртуальной банковской картой.

Цена на некоторые инструкции составляет от одной до трех тысяч рублей. В объявлениях публикуются скриншоты об их эффективном использовании.

«На волне популярности электросамокатов мы обнаружили первые объявления о незаконном использовании этого вида транспорта. Их появление говорит о том, что злоумышленники начинают прощупывать почву и тестировать возможные бреши в безопасности самокатных сервисов», - заявил директор по росту Bi.Zone Рустэм Хайретдинов

Как отмечается, если человек воспользуется одной из предложенных мошеннических схем, он станет ее соучастником. Гражданин в таком случае понесет уголовную ответственность.