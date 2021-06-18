Закупайтесь или пожалеете: экономист дал совет россиянам

Мир находится на пороге глобальной экономической депрессии и для преодоления кризиса с наименьшим уроном для себя россиянам нужно уже сейчас обезопасить сбережения, вложив их, например, в валюту. Такое мнение экономиста Михаила Делягина приводит DEITA.RU.

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Делягин посоветовал жителям России в первую очередь избавиться от долгов и отложить крупные покупки, на которые потребуется брать кредиты. Когда начнется кризис, люди без долговых обязательств будут чувствовать себя гораздо лучше, заметил он.

Также, по словам экономиста, необходимо, если это возможно, перевести свои нынешние неликвидные активы в ликвидные. Это означает, что лучше отказаться от того, что впоследствии будет трудно продать или из чего нельзя извлечь прибыль.

Говоря о вложениях накоплений, Делягин посоветовал покупать недвижимость, а также диверсифицировать свой портфель инвестиций. Самым подходящим вариантом для вложений в валюту эксперт считает швейцарский франк. Закупиться им лучше как можно раньше, например, сегодня, заметил экономист.