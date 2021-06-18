Привитым туристам предложили повысить кешбэк

Ресторанная отрасль Москвы ранее предложила создать в заведениях так называемые свободные от COVID-19 зоны — без коронавирусных ограничений и только для вакцинированных посетителей. Собянин в пятницу сообщил в своем личном блоге, что такой эксперимент начнется в столице с 19 июня, для начала – в 15-20 заведениях.