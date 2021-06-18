Привитым туристам предложили повысить кешбэк

Повышение темпов вакцинации сейчас выходит на первый план в связи с новым всплеском заражений коронавирусом в последние дни. Так, по данным оперативного штаба на 18 июня, число выявленных за сутки в РФ новых случаев COVID-19 стало максимальным с 1 февраля — 17 262, в том числе в Москве — 9056. Мэр Москвы Сергей Собянин
ранее объявил о новой программе стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет: с 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей.