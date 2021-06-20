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Кабмин выделил 55 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Газета.Ruиещё 7
52 минуты назад
Правительство России выделило более 55,3 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин выделил 55 млрд рублей на выплаты семьям с детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В 2021 году на эту меру поддержки уже было направлено 199 млрд рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с новым порядком предоставления выплат", - говорится в сообщении.
В правительстве напоминают, что в зависимости от ситуации в семье выплата может составить 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет для семей с низкими доходами были введены указом президента России Владимира Путина в 2020 году.
Ранее правительство утвердило правила назначения пособий, а Министерство труда изменило порядок их начисления.
Личный счет,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Минтруд,Правительство РФ,
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