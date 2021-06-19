Две новых выплаты россиянам начинаются с июля

Две категории россиян ожидают новые выплаты с 1 июля. Это предоставление ежемесячных пособий беременным и неполным семьям в возрасте от 8 до 17 лет, напоминает «МК».

Фото: Petr Chernov/Russian Look/Global Look Press Petr Chernov/Russian Look/Global Look Press

Выплаты составят половину прожиточного минимума. На пособие неполным семьям могут претендовать только, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов.

Выплата беременным положена женщинам, у которых срок составляет 6--12 недель и которые встали в ранние медицинские сроки на учёт. В данном случае речь идёт о выплатах женщинам из самых бедных семей, уточняет издание. Однако это всё же лучше, чем ничего.