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Две новых выплаты россиянам начинаются с июля

News.ru
2 часа назад
Две категории россиян ожидают новые выплаты с 1 июля. Это предоставление ежемесячных пособий беременным и неполным семьям в возрасте от 8 до 17 лет, напоминает «МК».
Две новых выплаты россиянам начинаются с июля
Фото:  Petr Chernov/Russian Look/Global Look Press Petr Chernov/Russian Look/Global Look Press
Выплаты составят половину прожиточного минимума. На пособие неполным семьям могут претендовать только, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов.
Выплата беременным положена женщинам, у которых срок составляет 6--12 недель и которые встали в ранние медицинские сроки на учёт. В данном случае речь идёт о выплатах женщинам из самых бедных семей, уточняет издание. Однако это всё же лучше, чем ничего.
Как сообщалось ранее, правительство выделит дополнительно более 55 млрд рублей на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, слова которого приводятся на сайте кабмина.
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