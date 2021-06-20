Как закрыть кредит, если нет денег

Если у вас есть непогашенная кредитная карта или потребительский кредит, или, тем более, микрокредит — то одна из лучших возможных инвестиций для вас — это погасить его. В случае если у вас есть какие-то средства на погашение таких кредитов — обязательно используйте их. Если же средств на оплату кредита нет, то есть несколько шагов которые стоит предпринять, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

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По его словам, есть разные жизненные ситуации, и для решения проблемы с кредитом необходимо четко понимать, какими именно суммами вы будете располагать в ближайшее время, и что должно произойти, чтобы вы смогли все-таки вносить эти суммы.

"Например, платеж по кредиту составляет 20 тысяч рублей, вы потеряли работу, но устроитесь на новую работу в течение месяца, однако сможете при этом платить лишь 10 тысяч рублей в месяц. С такой формулой можно приступить к решению проблемы", — считает эксперт.

Одно из возможных решений — реструктуризация кредита. В первую очередь вы должны пойти в свой банк, письменно изложить вашу ситуацию и предложить им реструктурировать ваш кредит по определенной выше формуле. К примеру, попросить банк сделать паузу в платежах на два месяца, а дальше снизить сумму платежа по кредиту и увеличить срок кредита.

По мнению специалиста, сделать это надо обязательно в письменном виде, в двух копиях. Есть значительная вероятность, что ваш банк пойдет вам навстречу.

Если этого не произошло, можно рассмотреть другие варианты.

Часто удается найти решение благодаря родственникам или знакомым — это будет выгодно как для вас, так и для них, ведь вы можете пообещать им часть процентов. А возможно, они согласятся помочь безвозмездно.

Во многих случаях пойти навстречу может текущий работодатель , который может авансировать вам или сумму кредита, или очередной платеж.

"Если оба варианта вам не подходят — попробуйте воспользоваться предложениями других банков. Сейчас на рынке действует целый ряд предложений по реструктуризации задолженности в других банках, где как раз и предлагают снижение суммы платежа за счет снижения ставки и увеличения сроков. Только ни в коем случае не обращайтесь к "черным" кредиторам или микрокредитным организациям", — советует эксперт.

Если решить вопрос ни одним из способов не удалось — необходимо еще раз написать письменное предложение банку по реструктуризации долга, а дальше подавать в суд с требованием реструктурирования кредита. Это можно сделать или через юриста, или самостоятельно.

В суде понадобится ваша переписка с банком и, желательно, официальное подтверждение изменения ситуации с платежеспособностью. Вероятность того, что банк пойдет навстречу, и будет заключено мировое соглашение на выгодным вам условиях, очень высока, — полагает Клопенко.

Но самое главное в данной ситуации — зафиксировать сумму долга и пени через суд. Именно пени и штрафные санкции банка составляют в дальнейшем значительную часть задолженности, поэтому банки часто тянут с обращением в суд по нескольку лет, а вам надо инициировать судебное разбирательство как можно раньше. Также судебное решение вопроса позволит вам избежать общения с коллекторами.

Погасить зафиксированный в суде долг, в случае если мирового соглашения не удалось достигнуть, вы сможете через судебных приставов. В худшем случае они смогут списывать с вас 50% ваших доходов, однако если предложить им четкий план погашения задолженности и соблюдать его, то с большой долей вероятности получится с ними договориться.

Кроме того, законодательством предусмотрена возможность личного банкротства. "Это реальная возможность избавиться от требований кредиторов и начать финансовую жизнь с чистого листа. Взвесьте все за и против и если у вас нет другой возможности погасить кредит, или если на его погашение может уйти половина вашей жизни — это может оказаться хорошим решением", — полагает эксперт.