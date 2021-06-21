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Названо лучшее время для поиска работы

Лера Букина
5 часов назад
В России с мая по октябрь увеличивается спрос на кадры со средней или более низкой квалификацией.
Названо лучшее время для поиска работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом в интервью радио Sputnik заявил президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров.
Это обусловлено желанием работников посвятить теплое время года собственным делам, в этой связи на рынке труда наблюдается в это время дефицит кадров, указал эксперт. Например, многие едут на дачу или в деревню.
По словам Захарова, сейчас наступил идеальный момент для поиска работы – им должны воспользоваться граждане со средней и низкой квалификациями.
Он подчеркнул, что после этого периода конкуренция резко начинает расти. Также летом работодатели щедры на зарплату, отметил эксперт.
«Чем больше соискателей на рынке, тем меньше зарплату работодатель предлагает. Чем меньше соискателей, тем предлагаемая зарплата больше. Именно сейчас для обычного человека идеальное время для того, чтобы искать работу», – заявил Захаров.
Как стало известно, одна из наиболее высоких зарплат в России - 183 тысячи рублей в месяц - предлагается техническому директору в сфере IT. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру».
Личный счет,Алексей Захаров,ИА Sputnik,
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