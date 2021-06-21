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Минтруд рассказал о новой форме занятости

Праймиещё 2
49 минут назад
Новая форма занятости, создание которой прорабатывает Минтруд РФ, должна защитить права самозанятых, поскольку их отношения с заказчиком услуг на данный момент никак не регламентированы, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Новая форма занятости защитит права самозанятых
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ведомстве уточнили, что сейчас посредством цифровых платформ обеспечивается занятость не только граждан, которые официально трудоустроены, или индивидуальных предпринимателей, но и самозанятых. Более того, большинство граждан, занятых посредством цифровых экосистем, согласно данным Минтруда, — самозанятые.
"При этом самозанятость — это не форма отношений между исполнителем и заказчиком услуг, это лишь налоговый режим. А сами отношения, которые при содействии платформ складываются между исполнителями услуг и заказчиками, не являются трудовыми отношениями, поскольку потребители услуг не выступают в роли работодателей", — заявили в пресс-службе.
В министерстве пояснили, что необходимо ввести в правовое поле новую формы занятости, которая описывает отношения между исполнителем и заказчиком, а также законодательно отрегулировать большинство спорных моментов в сфере взаимоотношений платформы, заказчика и работника.
"Минтруд сейчас прорабатывает этот вопрос совместно с отраслевым сообществом Называть конкретные сроки внесения соответствующих изменений в закон о занятости преждевременно. Возможные варианты регулирования прорабатываются с учетом мнения всех заинтересованных сторон", — добавили в ведомстве.
Личный счет,Минтруд,РИА Новости,
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