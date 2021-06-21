Новая форма занятости защитит права самозанятых

В ведомстве уточнили, что сейчас посредством цифровых платформ обеспечивается занятость не только граждан, которые официально трудоустроены, или индивидуальных предпринимателей, но и самозанятых. Более того, большинство граждан, занятых посредством цифровых экосистем, согласно данным Минтруда, — самозанятые.