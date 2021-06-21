Наводнение в Крыму: кому положены компенсации

У владельцев автомобилей, которые были повреждены из-за затопления в Крыму на прошлой неделе, будет возможность получить выплаты по договорам страхования каско. Об этом РИА Новости рассказали глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс , а также эксперты обеих страховых ассоциаций.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Застраховавшие жилье, в свою очередь, могут рассчитывать на выплаты при причинении ущерба жилью в результате наводнения.

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Напомним, что на Крым в минувший четверг обрушился циклон. Керчь подтопило, в Ялте из-за выхода рек из берегов произошло подтопление улиц и домов.

Стихия также обрушилась на Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В нескольких районах власти объявили режим ЧС.

Как отмечается, подтопило несколько сотен домов и десятки гостиниц.

«Часть жилых домов оказались обесточены, возникли проблемы с водоснабжением и связью. Автомобили на улицах полностью уходили под воду, сильнейший поток воды сносил автомобили течением. За ночь в районе выпало две месячные нормы осадков, на территории республики объявлен режим ЧС, эвакуировали почти две тысячи человек», - указывают страховщики.

Сегодня уровень проникновения страхования каско в среднем по стране достигает не более 10%. По словам Юргенса, в большей части договоров стихийные бедствия включены в число страховых рисков.

Для получения выплаты владельцу пострадавшего автомобиля необходимо сфотографировать транспортное средство в поврежденном состоянии и незамедлительно обратиться в свою страховую компанию. При этом, как напомнили, эксперты, страхование ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный в результате стихийного бедствия.

Застраховавшим жилье полагается выплата при причинении ущерба жилью в результате наводнения, в частности, если в окнах выбиты стекла или квартиру залило водой в результате повреждения кровли.

Что касается страхования жизни, то выплаты положены в соответствии с риском возникновения несчастного случая, отметил Юргенс.

«Если в договоре есть такой пункт, пострадавшие имеют право на страховое возмещение», – пояснил эксперт.