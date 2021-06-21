В январе-мае депозиты физлиц сократились почти на 1 трлн рублей

С начала года срочные вклады физлиц сократились на 973 млрд руб., на 1 июня их объем снизился до 20,2 трлн руб. Отток начался с отметки 23,3 трлн руб. 1 апреля 2020 года (в начале пандемии), одновременно росли остатки на текущих счетах, а также число граждан, инвестирующих в ценные бумаги. Это связано с низкими ставками по депозитам и тем, что многие банки платят проценты и по текущим счетам, при этом у клиентов больше гибкости в распоряжении своими средствами.