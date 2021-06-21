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В январе-мае депозиты физлиц сократились почти на 1 трлн рублей

Российская Газетаиещё 2
4 часа назад
В мае отток средств со срочных вкладов физлиц составил 192 млрд руб., говорится в бюллетене Банка России о развитии банковского сектора.
С начала года срочные вклады физлиц сократились на 973 млрд руб., на 1 июня их объем снизился до 20,2 трлн руб. Отток начался с отметки 23,3 трлн руб. 1 апреля 2020 года (в начале пандемии), одновременно росли остатки на текущих счетах, а также число граждан, инвестирующих в ценные бумаги. Это связано с низкими ставками по депозитам и тем, что многие банки платят проценты и по текущим счетам, при этом у клиентов больше гибкости в распоряжении своими средствами.
В мае произошел отток и с текущих счетов физлиц в размере 287 млрд руб. (до 12,16 трлн). Он был ожидаем после значительного притока средств населения в апреле (+942 млрд руб., или 2,9%), когда была авансирована часть социальных выплат (в том числе пенсий) за май в связи с объявленными дополнительными нерабочими днями.
Личный счет,Центральный банк России,
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