У российских пенсионеров отнимут 500 млрд рублей

Пенсионеры в РФ не дополучат 500 млрд рублей в предстоящие несколько лет.

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В соответствии с информацией, обнародованной профильным ведомством, власти страны планируют урезать поддержку направления пенсионного обеспечения населения на 500 миллиардов рублей.

Изначально бюджетом пенсионного фонда предусматривались дотации на будущие два года на сумму 3,9 триллиона и 4 триллиона рублей соответственно.

Но в Минфине выступили за сокращение этого объема на 250 миллиардов рублей в обоих случаях.

В ведомстве считают, что Пенсионному фонду не понадобится такой высокий уровень бюджетной помощи, вследствие того, что размеры поступлений от страховых взносов превосходят ожидания.

А ранее сообщалось, что заранее оценить свои перспективы после завершения трудовой деятельности сможет любой россиянин в возрасте старше 45 лет. Пенсионный фонд России с 2021 года начал рассылку им уведомлений о суммах будущих пенсий.