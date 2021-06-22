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У российских пенсионеров отнимут 500 млрд рублей

Мария Иванова
1 час назад
Пенсионеры в РФ не дополучат 500 млрд рублей в предстоящие несколько лет.
У российских пенсионеров отнимут 500 млрд рублей
Фото: ТАССТАСС
Существенное сокращение расходов Пенсионного фонда заложено в планы Министерства финансов России по формированию бюджета страны на 2022-2023 годы, сообщает ИА DEITA.RU.
В соответствии с информацией, обнародованной профильным ведомством, власти страны планируют урезать поддержку направления пенсионного обеспечения населения на 500 миллиардов рублей.
Изначально бюджетом пенсионного фонда предусматривались дотации на будущие два года на сумму 3,9 триллиона и 4 триллиона рублей соответственно.
Но в Минфине выступили за сокращение этого объема на 250 миллиардов рублей в обоих случаях.
В ведомстве считают, что Пенсионному фонду не понадобится такой высокий уровень бюджетной помощи, вследствие того, что размеры поступлений от страховых взносов превосходят ожидания.
А ранее сообщалось, что заранее оценить свои перспективы после завершения трудовой деятельности сможет любой россиянин в возрасте старше 45 лет. Пенсионный фонд России с 2021 года начал рассылку им уведомлений о суммах будущих пенсий.
«Уведомления ПФР будут поступать автоматически через сайт Госуслуг раз в три года, - пояснили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты. - Рубеж 45 лет выбрали временной отсечкой не просто так - к этому возрасту у большей части людей уже накоплен некоторый пенсионный капитал, позволяющий дать прогноз по размеру выплат в старости».
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,Минфин,РИА "Дейта",
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